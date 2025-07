El partido Hechos, que encabeza el exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia, hizo pie en San Pedro con el exconcejal Ariel Ramanzini (2013-2017, Frente Renovador) como referente local.

Con una propuesta que asegura ubicarse "lejos de la grieta" y por fuera de "discusiones entre políticos que no benefician al vecino", apuestan a que la municipalización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires les permita sumar legisladores, concejales y consejeros escolares en los distritos, sobre todo en la segunda sección electoral.

Con el modelo San Nicolás como bandera —los Passaglia gobiernan esa ciudad desde 2011, con Ismael primero y luego sus hijos, Manuel y Santiago, el actual intendente—, Hechos competirá en las próximas elecciones, cuyas listas deben presentarse el sábado próximo.

Passaglia tiene a Ramanzini como referente local del partido Hechos.

"Lanzamos Hechos en base a lo que hicimos nosotros en San Nicolás, con dos pilares que le mejoran la vida a las personas: los hechos concretos, los resultados; y por otro lado estar fuera de los extremos", dijo Manuel Passaglia.

Este lunes, el referente nicoleño y Ramanzini encabezaron un encuentro en el bar Butti, con vecinos y actores de los sectores productivos locales, tras una recorrida que incluyó el cuartel de Bomberos, cuya administración Passaglia destacó.

"El cuartel de Bomberos es de otro país, realmente. Si el Municipio se administrara y trabajara con la misma fuerza, dedicación y cuidado que el cuartel de Bomberos San Pedro sería la mejor ciudad de la Argentina", aseguró.

Passaglia y Ramanzini encabezaron una actividad en el Butti.

Ramanzini, que se alejó de la política tras cumplir su mandato como concejal y referente del massismo en San Pedro —fue candidato a intendente por el Frente Renovador en 2015— dijo que está "muy entusiasmado" con Hechos .

Porque "se trata de dejar discutir por estupideces y pensar realmente en los vecinos. Esto se basa en mostrar hechos concretos, donde las cosas funcionan, para contrastarlos con todo lo que vivimos en nuestra ciudad, donde nada funciona", señaló.

"El intendente es un profesional de las excusas, para no solucionar absolutamente nada y patear la responsabilidad", dijo Passaglia.

Manuel Passaglia, que encabezará la lista de diputados provinciales por la segunda sección del partido Hechos, informó que Ariel Ramanzini es "la cara de un equipo de vecinos de San Pedro que van a presentar lista el sábado" y que "ahí va a estar el candidato y el resto del equipo, acompañando un proceso de cambio que se necesita en San Pedro".

Ramanzini informó que mantiene diálogo "con todos los espacios políticos, con aquellos que tienen la misma ilusión que nosotros, que es replicar lo que funciona en San Nicolás contra lo que claramente no funciona acá, donde no tenemos planificación, absolutamente nada".

La reunión de Hechos en el Butti.

En ese sentido, dijo que mantuvieron conversaciones con Mauro Rasio y Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano-Frente Liberal Bonaerense, y con sectores del radicalismo. "Todos son bienvenidos siempre y cuando tengan esta misma ilusión que nosotros, cambiar y transformar San Pedro de una vez por todas", aseguró.

"Estuve bastante alejado, trabajando en la parte privada, viendo desde el llano. Cuando uno ve la situación en la que está San Pedro, quiere devolver algo de todo lo que nos da, involucrarnos, de eso se trata", señaló respecto de su regreso a la arena política.

"Los sampedrinos saben mejor que nadie cómo están. Si está bien, tienen que votar al intendente que está, porque los está llenando de soluciones. Si no, nosotros venimos a traer una opción que demostró en otra ciudad, acá cercana, que se puede hacer las cosas bien y se puede vivir mejor", cerró Passaglia.