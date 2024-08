El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, entregó al intendente Cecilio Salazar la "disposición previa" para el proyecto de parque agroindustrial en el predio que la Justicia incautó a una organización narcocriminal y cedió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicado en ruta 1001.

En el campo, conocido en la zona como la exquinta de Murano, hay dos viviendas: la de los históricos caseros, que siguen allí desde los tiempos en los que fueron contratados por la familia Loza, y la principal, donde el líder del grupo narco solía alojarse los fines de semana junto su pareja y a sus hijos.

La Opinión recorrió ese predio y contó cómo era cuando en 2021 el ministro de Desarrollo Agrario anunció que en ese lugar planificaban un parque agroindustrial y una casa de altos estudios.

Ahora, este medio tuvo acceso a las instalaciones de la vivienda principal, donde reside desde el jueves pasado “una familia de Santa Lucía” cuyos integrantes fueron contratados como caseros según refirieron en el lugar las autoridades municipales.

La casa principal del campo de los Loza.

"Hay cuidadores, la mantienen perfecta, hay cuatro, cinco, seis habitaciones, varios baños, no sé si la utiliza, pero la mantienen limpia", destacó el intendente, Cecilio Salazar.

"Yo soy de Santa Lucía, vivo con mi familia. Antes vivía en la casa de un amigo", dijo el cuidador, que acompañó el recorrido de La Opinión.

La casa tiene diversas habitaciones y baños, una cocina amplia con un salón comedor y un living con hogar a leña que está en uso y frente al que hay un sillón masajeador.

"No lo usé nunca. Bah, me senté para ver unos partidos, pero no lo encendí", dijo el nuevo cuidador de la casa donde los Loza se refugiaban en San Pedro.

También hay un quincho con una parrilla que mostraba signos de haber sido utilizada recientemente, una mesa de pool y una piscina de importantes dimensiones, entre otras comodidades.