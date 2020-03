Paritaria municipal: "Hay variables que todavía no están definidas", dijo Corti

El Gobierno municipal y los sindicatos se reunieron este viernes para comenzar a discutir el aumento de salario para 2020, encuentro que pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene luego de que los gremios rechazaran la propuesta, aunque anunciaron que harán consulta en sus bases.

La propuesta fue primero de 2.000 y luego de 2.400 pesos como suma no remunerativa, ante lo que los sindicatos manifestaron su desacuerdo porque no va al básico, no repercute en las bonificaciones, las horas extras ni se computa a los jubilados.

En diálogo con La Opinión, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, explicó los alcances de la propuesta y aseguró que ofrecieron una suma no remunerativa pero a cuenta de futuros aumentos, con el objetivo de que los trabajadores reciban una inyección de dinero en la próxima liquidación.

"No estamos en condiciones de pensar la paritaria con un cierre para todo el año, creemos que va a ir que ir cerrando por etapas, hay variables que todavía no están definidas", dijo el funcionario tras la reunión, de la que participó junto al secretario de Economía, Fabián Rodríguez, y la subsecretaria Legal y Técnica, Paola Basso.

"Dependemos también de si se va a confirmar tanto el ATN (Aporte del Tesoro Nacional) como el adelanto de coparticipación", dijo en relación a gestiones iniciadas ante las administraciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof en busca de fondos que permitan afrontar los compromisos municipales.

"Tampoco queríamos demorar el arranque de la paritaria hasta que eso estuviese confirmado, y queríamos hacer el intento de poner algo en los sueldos de los trabajadores para marzo, que se paga en abril", señaló Corti.

"En ese marco es que ofrecimos 2400 pesos no remunerativos a cuenta de futuros aumentos, cuando haya condiciones para pactar un porcentaje, eso se absorbe y pasa al básico, esa fue la propuesta", explicó el Secretario de Gobierno.