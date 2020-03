Paritaria municipal: el Gobierno ofreció sumas no remunerativas y la reunión pasó a cuarto intermedio

Este viernes, miembros del gabinete del Gobierno municipal recibieron a los referentes de los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales para comenzar a discutir las posibilidades de aumento de salario para los empleados durante 2020.

La reunión comenzó con algunas tensiones puesto que estaban presentes los integrantes de la Comisión Directiva de UPCN, a quienes desde ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitaron documentación que avale su participación en la paritaria, lo que fue aportado por la subsecretaria Legal y Técnica, Paola Basso.

El secretario de Gobierno, Silvio Corti, y el de Economía, Fabián Rodríguez, junto a Basso, propusieron en nombre del Ejecutivo un aumento de sueldo primero de 2.000 y luego de 2.4000 pesos como suma no remunerativa para todos los empleados.

"Ofrecieron esa suma, dijimos que no estamos de acuerdo pero que de todas maneras lo vamos a consultar con las bases", dijo desde el Sindicato de Trabajadores Municipales el secretario general Juan Cruz "Mono" Acosta.

Desde ATE, Gustavo Gauna también informó que esa propuesta fue rechazada y que, al igual que el STM, lo llevarán a sus bases para que lo evalúen y llevar el jueves la respuesta formal de rechazo, a la espera de una mejor oferta por parte del Gobierno.

"Lo que proponen no va nada al básico. Supuestamente quieren ir haciendo así, dado sumas no remunerativas que se van incorporando de a poco al básico, y mientras tanto se iría arreglando otra suma, pero todavía no tienen en claro qué podrían llegar a dar en tres meses, son todos supuestos atados a si tienen plata o no tienen plata, y están esperando fondos de la Provincia, dicen", señaló Acosta.

"Nos ofrecieron una suma no remunerativa no bonificable, con el compromiso de en futuros aumentos, en tres meses o más, lo estarían pasando al básico. Eso no bonifica nada, ni horas extras ni bonificaciones ni va a los jubilados, por eso le dijimos que no", explicó Gauna.

"Nosotros desde ATE propusimos 1000 al básico y 4.000 no remunerativo para ir pasando al básico en tres meses, pero dijeron que no tenían el dinero para una suma así. Dijeron que van a estudiar los números y el jueves nos volvemos a reunir", agregó.