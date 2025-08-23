El nuevo método implementado por el Pami, respecto a la distribución de los pañales, tiende a normalizarse después de algunos inconvenientes que se sucedieron a partir de junio, mes en que comenzó el sistema de delivery.

Pami contrató a una empresa de logística para el servicio puerta a puerta a partir del 1º de junio, posibilitándole a los 450 afiliados del distrito recibir la asistencia en sus hogares.

La gran mayoría de los casos no tuvieron dificultades. Solo sucedieron aquellos donde los afiliados no comunicaron el cambio de domicilio registrado o se encontraban ausentes en el momento de la entrega. En este caso, se habilitó el número 138 para dejar constancia que los pañales no fueron recibidos.

Quien se encarga del trabajo es la misma empresa que distribuye la mercancía correspondiente a Mercado Libre en todo el país: Urbano Express Argentina S.A. Tiene la responsabilidad de la compra de los “Higiénicos Absorbentes Descartables” (HAD), cuyos productos fueron evaluados por profesionales médicos y farmacéuticos, que garantizan la calidad.

Además, evita el traslado de los bultos por parte de los beneficiarios -son hasta 90 unidades por mes-, simplifica los trámites y facilita la entrega del insumo a todo el país, eliminando intermediarios.

De todos modos, existe una alternativa para asegurar la entrega, si es que aún se presentan inconvenientes: los afiliados deben confirmar su dirección llamando al 138 (PAMI Escucha y Responde) o acercarse a la agencia de calle 25 de Mayo 856.

Pami recordó que en caso de surgir quienes necesitan de este suministro, el trámite debe realizarse a través del médico de cabecera, que emite una receta a través del sistema de Orden Médica Electrónica (OME) con los datos del paciente.

