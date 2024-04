Carla fue diagnosticada con cáncer de esófago en diciembre de 2023, y desde enero no puede recibir la medicación adecuada a su tratamiento debido a la falta de prestaciones de la obra social Ioma con los laboratorios y farmacias.

“Hace tres meses no me llega la medicación oncológica. Me mandaron dos y falta uno, carboplatino. Me dicen que no está autorizado en farmacias. No llega por Ioma”, expresó la mujer, que actualmente pesa 49 kilos, a La Opinión para intentar encontrar una solución.

La preocupación radica en que como paciente oncológica y debido a la gravedad de la enfermedad que día a día continúa avanzando, Carla necesita someterse a las sesiones de quimio y tomar los medicamentos recetados.

El carboplatino es un medicamento basado en el platino, y es utilizado en las sesiones de quimioterapia para el tratamiento de varios tipos de cáncer, por lo cual es vital para la mejora de su salud.

“No le contestaron a la Defensoría del Pueblo y yo no sé dónde más ir. Hace dos meses la tenía que entregar al laboratorio y no pasó nada. Se atrasa todo, me hice rayos y faltan 6 quimios”, indicó con preocupación.

Por otro lado, los problemas del Instituto Médico Asistencial (Ioma) no son nuevos. En el último tiempo la obra social, que engloba a la mayor parte de empleados públicos de la provincia, entre ellos policías y docentes, ha enfrentado diversos problemas con el Colegio de Farmacéutico debido a falta de pagos e incumplimiento de las prestaciones, lo cual ha derivado en recortes en medicamentos y servicios para los usuarios.

Tanto es así, que hace apenas unas semanas, concejales de La Libertad Avanza presentaron al Concejo Deliberante un proyecto para que los trabajadores del Estado puedan elegir libremente a qué obra social afiliarse.

Finalmente, Carla es una más de entre tantos pacientes que día a día continúan esperando y buscando respuestas por parte de Ioma.

