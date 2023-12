El expresidente del Consejo Escolar, Jorge D´Andrea, publicó en sus redes sociales un posteo llamando a la solidaridad de los sampedrinos luego de no obtener respuestas desde el Instituto de Obra Médico Asistencial sobre los suministros para su tratamiento de diabetes.

"¿Alguien tiene para prestarme o facilitarme un aparato como este para medición de azúcar en sangre? Soy diabético y debido a problemas entre IOMA y el Colegio de farmacéuticos que no están entregando accesorios ya autorizados, no estoy pudiendo conseguir tiras reactivas que uso yo, que son las One Touch Ultra", expreso el exfuncionario en su perfil de Facebook.

Y es que IOMA se ve involucrada nuevamente por falta de respuestas: la obra social, ya había sido noticia en nuestra ciudad la semana pasada luego de que postergarán la cirugía de Luz por cuarta vez.

"Agradezco de corazón a toda la gente que está ofreciente ayuda con el aparato y con tiras", dijo D'Andrea.

“Realmente lo que está pasando entre IOMA y el Colegio de Farmacéuticos echándose la culpa entre ellos por no proveer y por no pagar es muy triste porque afecta a todos los que padecemos enfermedades como diabetes o cáncer y seguramente le debe pasar a muchos”, señaló.

“Esto sumado a todos los problemas diarios que estamos viviendo en este país y que obviamente repercute para abajo”, finalizó.