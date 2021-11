Pablo Vlaeminck aseguró que prefiere quedarse en la Secretaría de Gobierno a asumir la banca en el Concejo

Si el escrutinio definitivo ratifica el triunfo por pocos votos del Frente de Todos, el oficialismo se quedará con cinco de la nueve bancas en juego en el Concejo Deliberante, por lo que deberá jurar el secretario de Gobierno, Pablo Vlaeminck, quinto en la lista.

En diálogo con La Opinión, Vlaeminck aseguró que está “muy cómodo” en la Secretaría de Gobierno y que si dependiera de él preferiría continuar en el Ejecutivo, por lo que pediría licencia a la banca para que la asuma la primera suplente, Rosa Celié.

“En esta etapa que me tocó atravesar he podido avanzar y ejecutar y estar gobernando de una manera muy cómoda, y poder llegar a solucionar cosas de forma más directa, que no es lo mismo que legislar, estar en el Concejo”. señaló aunque destacó que la tarea en el deliberativo “es una responsabilidad muy importante que requiere de mucho trabajo”.

El recuento de votos en la provincia de Buenos Aire comenzaba este jueves y todaía no habían informado a las listas locales cuándo le toca a San Pedro, momento que contará con la presencia de los apoderados de las dos listas locales.

“Sabemos que somos candidatos a que sea una ventaja positiva para nosotros y que difícilmente se pueda revertir”, consideró el funcionario del Gobierno de Salazar.

Pablo Vlaeminck fue designado como secretario de Gobierno a mediados de septiembre, luego de las elecciones Primarias, tras la renuncia de Silvio Corti, quien había estado en el cargo desde el primer día de la gestión Salazar.