Otro sampedrino en la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona: Manuel Martínez Sobrado será Hugo Orlando Gatti

La serie que Amazon esta produciendo sobre la vida de Diego Armando Maradona, "Sueño bendito", no sólo tendrá a Bruno Alcón quien encanará a Leopoldo Jacinto Luque sino también a Manuel Martínez Sobrado, contratado para ser el exquero Hugo Orlando Gatti

El sampedrino tuvo siete días de grabación hace alrededor de un mes en Capital Federal y aparecerá en la primera parte del film cuando quien supo ser el mejor jugador del mundo militaba todavía en Argentinos Juniors. Incluso, coincidió con Alcón en una día de filmación y compartirán una escena "durante un entrenamiento". "El personaje me encantó, nunca estuve en una producción tan grande y la caracterización fue muy buena", recalcó el actor que por contrato no puede dar detalles de lo que se será su incursión ni del proyecto.

Sobre cómo consiguió el papel, admitió que en un principio "no mandó material" para el casting porque entendía que no se parecía en nada a Gatti pero lo convencieron, envió y lo "llamaron" para probarse. Además, Martínez Sobrado contó las sensaciones que le dejó su trabajo al que describió como "un sueño": "Me fue un personaje muy cercano porque soy fanático de Boca, tenía una foto autografiada de Gatti y tenía un trapo de Maradona que llevaba a la cancha. Lo vi jugar y eso también ayudó.

En la serie Maradona será encarnado por Nicolás Goldshmidt en su primera etapa como deportista, por Nazareno Casero después y finalmente por Juan Palomino en su faceta como director técnico. Además, Laura Esquivel y Julieta Cardinali serán Claudia Villafañe en distintos tramos; Leonardo Sbaraglia imitará a Guillermo Coppolla, "Pepe" Monje y Claudio Rissi al papá de Diego; Mercedes Morán y Rita Cortese a la mamá; Marcelo Mazzarello a Carlos Salvador Bilardo y Darío Grandinetti a César Luis Menotti.

¿Quién es Hugo Orlando Gatti?

El exarquero nacido hace 74 años en Carlos Tejedor y que actualmente vive en España fue uno de los mejores de la historia de Argentina en su puesto y cambió para siempre el tradicional estilo saliendo de abajo del arco y animándose a avanzar en el campo de juego con pelota dominada. Incluso, tiene el récord de ser el futbolista con más partidos en la Primera División y el que más penales atajó.

Al mismo tiempo, es ídolo de Boca Juniors donde forjó una de las anécdotas más risueñas del fútbol con Diego Armando Maradona. En la previa a un duelo entre el Xeneize y el Bicho de La Paternal, Gatti declaró públicamente que Maradona era "un gordito" y que estaba "agrandado por el periodismo". En el partido, Argentinos goleó a Boca con cuatro tantos del astro.