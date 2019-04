Bruno Alcón será Leopoldo Jacinto Luque en la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona

Si algo le faltaba a Diego Armando Maradona era un film que repase su vida desde sus inicios y la tendrá desde 2020 porque Amazon está produciendo la serie "Sueño bendito" que estrenará en su plataforma y contará con la participación del actor sampedrino Bruno Alcón quien encarnará al exfutbolista campeón del mundo con Argentina en 1978 Leopoldo Jacinto Luque.

"Estaban buscando actores que sepan jugar al fútbol. Me convocaron a un casting y quedé después de tres audiciones, pasé por tres pruebas", le contó el sampedrino a La Opinión al mismo tiempo en que recalcó que sólo conocía al personaje que debía hacer por "nombre" y debió "aprender todo", entre ello "a patear con derecha" porque es "zurdo". Y agregó: "Me llamaron para ser Leopoldo Jacinto Luque específicamente. Al principio no me no me veía parecido, pero con la caracterización cambió todo. Hay una producción muy grande con mucha caracterización en mi personajes y en todos. Hubo un trabajo enorme de vestuario y peluqueria sobre todo. Me dejaron los bigotes y me pusieron extensiones, eso hice que me parezca mucho, estoy muy parecido".

Sobre su papel, aunque no pudo dar muchos detalles, señaló que empezó "a grabar" en febrero, terminó la semana pasada y que estará "en la primera parte" de la serie que concluirá de filmarse en agosto y se estrenará en 2020. Alcón admitió que no le costó su trabajo y que los "ayudó mucho tener un preparador" que les "enseñaba todo". "Tengo escenas con Diego, en momentos muy difícil en lo deportivo para él", añadió. Las escenas abarcan diferentes países entre los que sobresalen, además de Argentina, Italia por el glorioso pasado de quien supo ser el mejor futbolista del mundo en Nápoli; España en Sevilla y Barcelona; y México.

Aunque Bruno ha participado como secundario en diferentes novelas exitosas de Argentina, su labor en la serie sobre Maradona será una de sus producciones más trascendentes por tratarse de una de las personas más famosas del planeta y el rebote que está teniendo cuando todavía restan varios meses. Por ello, dejó en claro que "es importante trabajar" para "ese tipo de producción" porque a Maradona "lo conoce todo el mundo" y "todo el mundo la va a ver". "Es importante en ese sentido, pienso que la serie la puede ver Lionel Messi o Neymar. No es relevante desde lo actoral que te vean esas personas, ojalá Leo (Messi) o cualquiera que conoce del fútbol pueda ver a los jugadores interpretados y pueda decir 'se le parece mucho al Diego' o a quien fuera", deseó.

En la serie Maradona será encarnado por Nicolás Goldshmidt en su primera etapa como deportista, por Nazareno Casero después y finalmente por Juan Palomino en su faceta como director técnico. Además, Laura Esquivel y Julieta Cardinali serán Claudia Villafañe en distintos tramos; Leonardo Sbaraglia imitará a Guillermo Coppolla, "Pepe" Monje y Claudio Rissi al papá de Diego; Mercedes Morán y Rita Cortese a la mamá; Marcelo Mazzarello a Carlos Salvador Bilardo y Darío Grandinetti a César Luis Menotti.

¿Quién es Leopoldo Jacinto Luque?

El exdelantero nació hace 69 años en Santa Fe y durante su carrera vistió varias camisetas como la de Unión, Rosario Central, Santos de Brasil y River Plate entre 1985 y 1980 donde mostró su mejor cara e integró el plantel de Argentina que fue campeón mundial en 1978. En dicho torneo, del que un joven Maradona fue desafectado del plantel por Menotti, Luque marcó cuatro tantos y fue fundamental en la obtención del título.