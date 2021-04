Otro papelón en el Concejo: dictaminaron un expediente plagado de errores y hubo que devolverlo a Comisión

La primera sesión de abril tuvo debate en el Concejo Deliberante a raíz de otro papelón que protagonizaron los ediles por no leer los expedientes. En este caso, la responsabilidad fue de tres concejales del oficialista bloque Juntos por el Cambio que no notaron que el proyecto que llevaron a recinto estaba plagado de errores.

La oposición advirtió la situación en el dictamen firmado por los ediles de la Comisión de Servicios Públicos Gerardo Pelletier, que la preside; Natalia Claverini; y Elisa Ferraro relacionado con la tercerización de la balanza de camiones y el depósito de autos y motos ubicados en el predio de la ex Coplac en camino Crucero General Belgrano.

El texto del pliego de bases y condiciones que elevó el Gobierno de Cecilio Salazar, confeccionado en la Secretaría de Economía que conduce Fabián Rodríguez, tiene un inexplicable salto del artículo 5 al 14, de ahí al 35, y retoma en el 15 para seguir hasta, nuevamente el 35, por ejemplo.

Pero además desde el bloque Frente de Todos llamaron la atención porque en el articulado del proyecto de ordenanza señala que quien gane la licitación cobrará por sus servicios “una suma fija mensual” y “un porcentaje sobre la recaudación” no superior al 30 por ciento.

Pero no aclara si es sólo por lo que recaude la balanza o si también por lo que se cobra a motos y automóviles por la estadía en el depósito o acaso por la recaudación total del Municipio o quién sabe qué.

El tema generó debate y un cuarto intermedio en el que resolvieron que el expediente sea devuelto a la Comisión de Servicios Públicos pero además también que deba pasar por la de Presupuesto, que preside Martín Pando y pidió especialmente por ello.

En el debate se cruzaron Pelletier y Baraybar, quienes tuvieron un duro intercambio de palabras por el expediente.

El concejal de Pro en Juntos por el Cambio, que responde al intendente Cecilio Salazar, dijo que hubo un “error de tipeo” que se dio “en la carga del anexo” y se enojó con Baraybar —a quien chicaneó: “No sé si es presidente de la bancada opositora u oficialista— porque, señaló, habían convocado al secretario de Economía para que todos los ediles se sacaran las dudas sobre el proyecto.

“Hay un error de concepto que no puedo dejar pasar, cuando pone en duda la honorabilidad de algunos miembros de la comisión, en este caso de quien la preside, y eso no lo puedo permitir”, dijo Pelletier en relación a las palabras de Baraybar respecto del “apuro” del oficialismo para aprobar el expediente.

“Afuera, en las reuniones, somos todos gatos siameses y acá parecemos los leones de la Metro Goldwyn Mayer”, disparó Pelletier.

“Si hay un error en el expediente que no vieron y no notaron, háganse cargo, no le echen la culpa a un empleado por un error de tipeo, háganse cargo de que no miraron el expediente que dictaminaron, que está terrible”, le respondió Baraybar.

“Nosotros somos oposición y ustedes oficialismo, por eso están apurados para sacar este expediente, porque lo mandó el intendente. Nosotros no, por eso lo leímos detalladamente, encontramos los errores y por eso tiene que volver a comisión, porque no hicieron el laburo que tienen que hacer”, dijo el presidente del bloque Frente de Todos.