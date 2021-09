Otro intento de estafa: ahora ofrecen “ayuda sanitaria”

Nuevamente los intentos de estafas virtuales son noticias: una vecina reportó que la llamó una persona que según decía trabajaba en Desarrollo Social y le avisó que tenía pendiente para cobrar una suma de dinero importante y debía hacerlo a través de un cajero con la cuenta de una persona jubilada o pensionada.

A Micaela Oliveros, a través de una llamada, le informaron que debía aplicarse la segunda dosis de la vacuna en un Centro de Salud y que además tenía pendiente un pago de 30 mil pesos del mes de mayo, junio y julio en concepto de “ayuda sanitaria” por la pandemia.

“Yo me estaba por ir a trabajo y me llamaron diciendo que era de Desarrollo Social para ponerme la segunda dosis del covid, me dicen ‘el viernes a las 10 tenes que dirigirte a tu centro de salud mas cercano’ y ahi me parecio raro”, relató Micaela en El Reporte de la Tarde y agregó que le preguntaron “si recibía alguna ayuda por el tema de la pandemia porque tenes 30 mil pesos del mes de mayo, junio y julio”

Al enterarse la persona que llamaba, que se hacía llamar Cristian Juan Ferreyra, que Micaela recibia la AUH, le pidió que una persona que cobre jubilación o pensión para hacerse responsable del monto que le iban a pasar. “Cuando vos me pases el DNI y donde cobra esa persona y si cobra jubilacion o pension, yo te voy a mandar un codigo que vos vas a ir a un cajero y vas a retirar los 30.000 pesos”, contó Micaela en El Reporte de la Tarde.

“El me insistió que yo llame al 0800 222 3294, vos llamas ahí y ahí te van a confirmar que soy yo, supuestamente donde iba a llamar era desarrollo social y el se llamaba Cristian Juan Ferreyra y que pregunte por el y ahí me iba a dar cuenta que no era una estafa”, expresó Micaela que finalmente terminó rechazando el supuesto pago que le ofrecía el “empleado” de Desarrollo Social.

“Yo le dije que no lo quiero, y me dice ¿cómo?, pero señora usted se piensa que es una estafa, si usted no quiere la ayuda digame que no y listo, y ahi le corto y me llamo dos veces y lo terminé bloqueando”, cerró Micaela en El Reporte de la Tarde.

Este caso se suma al de Evelin Flores, la docente a la que le hackearon todas sus redes sociales y le ofrecían dólares a sus conocidos, y al de Laura Maidana, que sufrió el hackeo en sus redes sociales con una modalidad similar al de Evelin.