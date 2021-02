Otro conflicto en Rey Distribución: denuncia penal contra Camioneros y protesta del sindicato en la planta

Este lunes, la planta de la empresa Rey Distribución no trabajó y sus clientes no recibieron el reparto. El abogado de la firma, Daniel Spirópulos, dijo que había un “paro y bloqueo” por parte de Camioneros, cuyos referentes aseguraron que “no hay medida de fuerza, el galpón ya estaba cerrado” al comienzo de la jornada.

Publicidad

Desde la delegación local del Ministerio de Trabajo informaron a La Opinión que el jueves habrá una nueva audiencia, la cuarta, en el marco del conflicto que tiene por un lado la cuestión laboral, que tramita en esa dependencia, y por otro la penal, que cursa en la Fiscalía 7 desde que la empresa denunció por “extorsión” y “pedido de coimas” a la empresa.

En la puerta de Fiscalía, el abogado Daniel Spirópulos dijo a La Opinión que había un “paro general” con “bloqueo” en la planta de Rey Distribución. “Una medida de fuerza imprevista. Hicimos la denuncia y pedimos conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo”, dijo el abogado.

“Han estacionado un micro de gran porte frente a la empresa para evitar la entrada y salida de camiones, es un bloqueo directo a la actividad de la empresa, una medida ilícita que estamos denunciando”, agregó el abogado de la empresa.

“Estaba anunciado esto, que si no se cumplía con una determinada entrega de dinero iban a ocurrir estas cosas, o sea que están ocurriendo como consecuencia de eso”, aseguró Spirópulos.

La Opinión llegó hasta la planta este lunes, pasadas las 15.30. Allí este medio fue recibido por un hombre que no quería identificarse. “Soy Hugo Antonio Moyano”, dijo más de una vez un hombre que vestía una remera de la regional San Nicolás del sindicato de Camioneros, descalzo y con un gorro tipo piluso.

Sin decir su verdadero nombre y repitiendo que era “Hugo Antonio Moyano”, dijo que “todo está en el Ministerio de Trabajo” y repasó los reclamos que Cabaleyro había informado en el bloqueo anterior de la planta ubicada en el barrio Villa Igoillo.

Ante la consulta sobre qué estaban reclamando, los empleados de la empresa guardaron silencio. “Son 9 los trabajadores que están en esta situación”, dijo el referente local del sindicato, Fernando Espíndola.

“Está todo en mano del Ministerio y ellos se encargarán”, dijo otro trabajador de la empresa Rey Distribución que participa de la protesta en la planta. “El compañero Cabaleyro está en Buenos Aires tratando de encontrar soluciones para esto”, dijo el referente que no se identificó sino como “Hugo Antonio Moyano”.

“Parece que Rey tiene todo adornado, como dicen que nos adornan a nosotros”, se quejó el referente nicoleño, que más tarde se identificó como “Ricardo”. Fernando Espíndola, por su parte, respaldó los reclamos relacionados con cuestiones laborales y luego reveló el misterio: se trataba de Ricardo Espina, uno de los máximos referentes del Sindicato de Camioneros de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

“Hubo una audiencia la semana pasada, donde estos señores no dieron ninguna respuesta”, dijo Espina y aseguró que “ellos cerraron este galpón y están en otro que no está habilitado, con alrededor de 10 trabajadores que no están registrados, preparando un pedido para el Consejo Escolar”. Aseguró que en ese otro depósito “están sin baño ni agua”.

“Depende de que Rey pague lo que debe”, dijo el referente regional del gremio respecto de la posibilidad de que se levante el bloqueo a la planta. “Diferencia de obras extras, hay una rama que se llama refrigerado y se debe un porcentaje de ahí, porque los trabajadores ingresan a una cámara de frío, todo eso se está discutiendo con el abogado de la empresa”, explicó.

“Hay un montón de gente en conflicto. Acá pasaron gente de Camioneros a Comercio sin hacer las cosas como se deben hacer. Acá son 35 en total”, señaló, por su parte, Espíndola.

“Yo estuve la semana pasada, tuve una charla con la gente, supuestamente estaba todo en orden y a última hora me llama mi jefe porque estaba todo mal”, dijo Espina y aseguró: “Vine a hablar con el tipo y el tipo me cierra la puerta en la casa. No hay una medida de fuerza, los chicos vinieron a trabajar a las 5.00 de la mañana y esto ya estaba cerrado”.

“En el recibo de sueldo, las horas extras que se tienen que abonar corresponden a un ítem remunerativo, que sufre aportes y contribuciones. Esta gente está liquidando de manera incorrecta, como no remunerativo, y dicen que están ‘ayudando a los trabajadores’, eso no es así, al contrario, están perjudicando”, detalló Espina respecto de los reclamos.

“Lo que tiene que pasar acá es que deben trabajar bajo el convenio colectivo de trabajo, que es la ‘Biblia del Camionero’, ahí esta todo”, dijo otro referente de la Regional del sindicato. En ese marco, Espina dijo que no iba a “apuntar contra un gremio hermano” pero se quejó del registro de personal por media jornada. “De lo que hablamos es de la dignidad del trabajador”, sostuvo.

“Es una falta de respeto lo que me estás preguntando”, se quejó Fernando Espíndola ante la consulta respecto de las versiones que acusan al sindicato de pedir dinero presuntamente para evitar reclamos.

Edgardo Di Mayo, delegado del sindicato de Camioneros en la planta, aseguró que fue “amenazado” por los dueños de la empresa. “Ariel Rey me dijo que si algo le pasaba al padre me iba a hacer responsable y que lo tome como una amenaza”, señaló el chofer. “Ellos no me reconocen como delegado y todos los días recibo represalias por parte de ellos”, aseguró.

Desde la empresa Rey Distribución, Ariel Rey, uno de los socios, dio su versión respecto de los reclamos del sindicato y recordó los términos de la denuncia por extorsión que interpusieron ante la Justicia.

“Lo que sí tengo para decir es que todo vaya por las vías correspondientes, los cambios están a la vista, si uno conoce el barrio en ese predio de enfrente había una casa, compramos el terreno, volteamos la casa y tenemos el plan visado para hacer baño, sala, un par de ítems que ellos no están reclamando y que nosotros vamos a hacer”, dijo Rey.

“Estamos en una instancia de mediación y nos encontramos con esto”, se quejó el empresario. “Tenemos fecha para el día 25 en lo que es lo laboral, pero no debe perderse el foco de que acá también hay una denuncia por extorsión contra el señor Espíndola y el señor Cabaleyro”, recordó.

“Acá hay un grupo de trabajadores que no responden a la empresa sino al señor Cabaleyro. Hay reclamos laborales que estamos en las instancias de mediación, que deben determinar el Ministerio. La semana pasada tuvimos una charla constructiva con Ricardo (Espina) y con Edgardo (Di Mayo) en una asamblea con la que estoy de acuerdo porque tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo”, explicó.

“Acá no van a encontrar mentiras, todo lo que yo hablo está en Fiscalía y está a la vista todas las intenciones de la empresa de hacer lo mejor”, dijo Ariel Rey y ratificó: “Todo lo que es labora, considero que tienen razón, pero entiendo que alguien lo tiene que mediar, no Maximiliano Cabaleyro”.

Rey sostuvo en todos su términos la denuncia por extorsión que interpuso ante Espíndola y Cabaleyro. “Es evidente, porque este tipo de manifestaciones pasa sólo en esta empresa y no en otras. Ellos utilizan la parte laboral para este tipo de extorsiones”, señaló.

“Creo que estos chicos están presos de la situación que se está viviendo por otro lado, que es la cuestión penal. Acá está el señor Espíndola y nosotros pedimos una restricción perimetral”, dijo Rey. “No está notificado”, aclaró Espina.

Sobre las cuestiones vinculadas al presunto pago de horas extras por fuera de lo que señala la ley, Ariel Rey sostuvo que “nunca” tuvo “reclamo por parte de ningún trabajador por diferencias salariales”.

“Si hay un error en los recibos de sueldo, como dicen, por supuesto que hay que arreglarlo y si hay diferencias salariales, también. Pero esto es evidencia de lo que utilizan ellos para que uno ceda o se canse, porque también cansa un poco toda esta situación, y afecta la convivencia”, indicó el empresario.

“Acá está la vista el énfasis que pusieron en Rey Distribución. Queda en evidencia que nosotros dijimos basta con esta extorsión que estamos viviendo, les dijimos que no, que no vamos a seguir con esta situación y acá está el método que utilizan ellos”, finalizó Ariel Rey.