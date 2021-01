La denuncia contra Cabaleyro y Camioneros es por “pedido de coimas y extorsión”

La jornada de “asamblea” con bloqueo a la entrada y salida de vehículos en la sede de la empresa Rey Distribución que llevó adelante el sindicato de Camioneros, con el delegado regional Maximiliano Cabaleyro a la cabeza, forma parte de una causa penal interpuesta por los titulares de la firma distribuidora, que acusa al sindicalista de “pedido de coimas” y “extorsión”.

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría el viernes y recayó en la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani, quien ese mismo día tomó algunas medidas y ahora deberá profundizar la investigación para establecer la existencia de los delitos de los que la empresa acusa al sindicato.

La empresa denunció que Maximiliano Cabaleyro yt el sindicato de Camioneros exigieron “una suma de dinero que bueno, bajo las modalidad de que si no les pagan esa suma de dinero van a empezar a obstruir la salida de camiones”, detalló la fiscala Viviani en diálogo con Radio Cuarentena este lunes.

“Si no le entregan esa suma de dinero le van a empezar, en este caso, una medida puntual, la salida de camiones para el traslado de los productos alimenticios”, precisó sobre la denuncia.

Viviani mantuvo comunicación telefónica con los titulares de la empreas para ponerse al tanto respecto de cómo se había desarrollado el conflicto laboral el viernes, luego de que tomara intervención la Delegación local del Ministerio de Trabajo, donde este lunes hubo una audiencia.

“Todo esto está en investigación y con las pruebas que me aporte por parte del denunciante”, señaló Viviani y explicó: “Yo tengo una denuncia y tengo que cumplir con mi deber de investigar, si hay un delito correspondiente de acuerdo a lo que denuncian se investigará y se realizarán los diferentes pasos que corresponden”.

Fiscalía espera ahora el aporte de pruebas por parte de los denunciantes. Consultada sobre la posibilidad de que otros empresarios aporten su experiencia, indicó: “Eso depende de cada persona, si quieren denunciar. Servir, sirve, obviamente”, señaló.

Viviani va a “tomar una declaración testimonial al dueño de la empresa”, informó y explicó: “Él me va a aportar las pruebas y me va a decir quiénes son las personas efectivamente que estuvieron”.

“Lo que tengo que decidir, en realidad, de acuerdo a las condiciones, si se da el delito denunciado o no”, dijo Viviani y reafirmó que los reclamos laborales no son su competencia. Respecto del bloque del depósito, consideró que no hubo obstrucción de circulación, por lo que no configuraría delito, aunque analizó: “Al obstruir el paso, estamos en una línea delgada. Eso tendríamos que ver, si configura o no algún delito dentro del Código”.