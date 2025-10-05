Vecinos del barrio Nuestro Sueño reclaman por la falta de luz y por los constantes hechos de inseguridad en la zona.

Los ciudadanos refieren que viven "a oscuras" y que desde Coopser les indicaron que necesitan "una orden" para poder colocar cualquier tipo de luminarias.

"Estamos pidiéndole a la Municipalidad si nos puede proveer cualquier tipo de luminaria", informó una mujer que habita en una de las 89 viviendas.

Refirieron que, sólo esta semana, hubo robos "todos los días" y que incluso delincuentes desvalijaron "una casa con la gente adentro".

"Vivimos con robos permanentes, necesitamos cualquier tipo de luminarias porque hay muy poquitas luces en el barrio", sentenciaron.

