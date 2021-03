Oriana Bonetti fue operada y permanece internada a la espera de una derivación: “Está estable”, dijo su mamá

Oriana Bonetti permanece internada en el Hospital Emilio Ruffa donde el lunes fue intervenida quirúrgicamente de su pierna izquierda y se le colocó un tutor para inmovilizar la triple fractura de fémur que sufrió en un accidente en moto junto a su hermana de 16 años, también asistida en el nosocomio local.

“A Oriana ayer le pusieron ese tutor para que no pueda movilizar la pierna porque tiene el fémur quebrado en tres partes. Está estable, estamos viendo si se traslada o no al Garrahan, el traumatólogo Cruz nos dijo que existían la posibilidad para que pueda viajar y estar allá para su otra operación porque necesita una prótesis”, comentó su mamá, Mariana Chirino, a La Opinión minutos antes que en la Guardia le confirmen que su hija será derivava a un centro de mayor complejidad en el que haya disponibilidad.

Mientras tanto, su hermana Vanesa, que conducía el rodado ayer por la tarde cuando en la esquina de Manuel Iglesias y Facundo Quiroga fueron impactadas por un hombre de 48 años que lo hacía en un rodado similar, también está internada. “Está con su problema en un ojo, toda raspada. Ayer estuvo con fiebre”, dijo su mamá.

El motociclista de 48 años también fue asistido en el nosocomio local y dado de alta debido a que sus lesiones no fueron de gravedad. Su moto fue retirada del lugar del siniestro en el barrio 2 de Abril antes de que arribe la Policía y todavía no fue encontrado.

La moto en la que circulaba Oriana con su hermana. Foto: Policía Bonaerense.

Por esa situación, Mariana admitió que está “sin palabras” y que tiene “mucho dolor” por sus hijas. “Jamás pensé que a raíz de todo lo que le pasó a Oriana, le pase otra cosa. Solo le pido a Dios que encuentren la moto y paguen por lo que hicieron con mi hija”, admitió y pidió a la Justicia.

Por último, Chirino contó que Oriana “está consciente” y “se acuerda todo lo que pasó”. “Hoy estoy más tranquila, ayer estaba muy mal porque cuando me avisaron del accidente pensé o peor. No podía creer lo que me pasaba nuevamente con Oriana por un inconsciente”, cerró la mamá