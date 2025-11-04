El Juzgado de Paz dictó una orden de exclusión perimetral para el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral tras una discusión que tuvo lugar en el ámbito de trabajo.

El magistrado José Macchia había ordenado, en primera instancia, una medida de "cese de hostigamiento", pero la representación legal de la denunciante solicitó la restricción de acercamiento, que también fue otorgada.

Eduardo Álvarez tiene prohibido acercarse a menos de 30 metros de la empleada que lo denunció mientras se encuentren en el espacio de trabajo y a 300 metros de su domicilio.

Álvarez y la empleada trabajan en el edificio donde funciona el Centro de Monitoreo, ubicado en Mitre al 1900, un lugar donde no hay posibilidades reales de distancia mayor a 30 metros, por lo que la situación es complicada.

Este martes, con la medida ya vigente, ambos fueron a la Secretaría de Seguridad a trabajar. La Municipalidad fue notificada el lunes al mediodía para que arbitre las medidas necesarias para su cumplimiento.

Así, la medida de exclusión perimetral entró en vigencia y es por dos meses. En la notificación, el juez le exige a la Municipalidad que disponga horarios de trabajo diferenciados de manera tal que no tengan que cruzarse.

La Opinión pudo saber que la notificación fue remitida al área de Personal para que disponga la posibilidad de reubicación de la empleada, puesto que Eduardo Álvarez es el secretario a cargo y la medida de exclusión perimetral le impediría conducir de manera presencial el grupo de trabajo.

Si el Gobierno decide el traslado de área de la empleada, todo indica que habrá reclamos por parte de su abogado y de los municipales, puesto que entenderán la decisión como una represalia por haber denunciado el maltrato al que dice haber sido sometida.

