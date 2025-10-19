Diversos controles vehiculares tuvieron lugar este sábado y domingo por la madrugada en distintos puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos, personal de Transito secuestro cinco motocicletas, tres de ellas por presentar caños de escape deficientes, cuyos conductores, en su mayoría eran jóvenes y menores de edad.

Una de las motos secuestradas era conducida por un adolescente de 15 años, según indicó el director del área Armando Caballero a La Opinión.

También fue secuestrado un automóvil debido a la falta de seguro obligatorio. Por otro lado, durante un operativo de nocturnidad tuvo lugar el episodio, donde un joven de 18 años embistió con su moto a un empleado del área para intentar evadir el control.

Todos los vehículos incautados fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.

