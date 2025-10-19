Chocó a un inspector de Tránsito para evadir un control vehicular y fue aprehendido
Un joven de 18 años fue detenido al impactar con su motocicleta sobre un empleado del área de tránsito para evitar ser interceptado en un operativo de nocturnidad. Sucedió este domingo por la madrugada en Juan de Garay y Bottaro.
La policía aprehendió a un joven de 18 años que momentos antes intentó resistirse a la autoridad y embistió a un inspector de Tránsito durante un operativo vehicular de nocturnidad.
El hecho ocurrió este domingo por la madrugada en la intersección de las calles Juan de Garay y Bottaro, donde el personal de Tránsito interceptó al joven circulando a bordo de una motocicleta 110.
Para evadir el operativo, el sujeto impactó con su moto sobre un empleado del área, de 35 años, provocándole heridas leves, motivo por el que inmediatamente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, alojado en el sector de calabozos.
El rodado, finalmente, fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado de Faltas. Interviene la Fiscalía en turno.
