Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con la policía, desarrolló operativos preventivos durante la nocturnidad del viernes en diversos puntos de la ciudad.

El director del área, Armando Caballero, informó que secuestraron nueve motocicletas por falta de documentación y por falta de utilización del casco reglamentario.

Por razones similares, el personal a cargo del operativo retuvo un automóvil, cuyo conductor no portaba la documentación obligatoria para circular.

