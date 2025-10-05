Durante la tarde de este domingo, personal de la Dirección de Tránsito dispuso operativos de control vehicular en diversos puntos de la ciudad, con especial atención en las motos con caños de escape deficiente.

Ads

“Dos menos en la calle”, celebró el director del área, Armando Caballero, tras informar el secuestro de dos motocicletas que estaban equipadas con caño de escape antirreglamentario.

Los caños de escape antirreglamentario deben ser destruidos.

La Municipalidad dispuso profundizar tareas de prevención y control con el objetivo de reducir la presencia de esos ruidos molestos en la ciudad.

Ads

Los caños de escape libre deben ser retirados y destruidos, de acuerdo a la normativa vigente. Los infractores deberán llevar uno reglamentario para recuperar la moto, además de pagar la multa por la sanción corresponidente.

Puede interesarte

Ads