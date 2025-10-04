Dos motos son escapes deficientes y otras tres involucradas en maniobras riesgosas, algo habitual en las noches, fueron interceptadas en uno de los operativos de la Dirección de Tránsito y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Las tareas forman parte de los controles frecuentes, “que van a continuar, buscando orden y prevención. Por eso nosotros redoblamos la apuesta”, dijo Armando Caballero, responsable del área municipal, a La Opinión.

La proliferación de motos con escapes libres, tediosos para todo habitante de la ciudad, resulta inaceptable. Más allá de los controles, la situación persiste a pesar de las sanciones.

Los caños de escape antirreglamentarios son retirados y destruidos, pero algunos recuperan la moto después de pagar la multa y vuelven a colocarle uno similar, que según el modelo tiene un valor aproximado de hasta $ 500.000.

“No piensan en el daño que les provocan a nuestros abuelos, a los chicos con autismos y a los animales”, remarcó Caballero, quien a su vez destacó que el trabajo de la Dirección de Tránsito es todos los días:.

“Los operativos se cumplen. Las motos con escapes deficientes no están permitidas y menos juntarse con la intención de provocar ruidos. Y nosotros trabajamos en ese sentido”, aseguró.

