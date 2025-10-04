Operativos de tránsito: hubo controles con el foco en motos con escape libre
La Dirección de Tránsito intensifica la tarea, con especial atención en los caños de escape antirreglamentarios. Secuestraron cinco motos este viernes.
Dos motos son escapes deficientes y otras tres involucradas en maniobras riesgosas, algo habitual en las noches, fueron interceptadas en uno de los operativos de la Dirección de Tránsito y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).
Las tareas forman parte de los controles frecuentes, “que van a continuar, buscando orden y prevención. Por eso nosotros redoblamos la apuesta”, dijo Armando Caballero, responsable del área municipal, a La Opinión.
La proliferación de motos con escapes libres, tediosos para todo habitante de la ciudad, resulta inaceptable. Más allá de los controles, la situación persiste a pesar de las sanciones.
Los caños de escape antirreglamentarios son retirados y destruidos, pero algunos recuperan la moto después de pagar la multa y vuelven a colocarle uno similar, que según el modelo tiene un valor aproximado de hasta $ 500.000.
“No piensan en el daño que les provocan a nuestros abuelos, a los chicos con autismos y a los animales”, remarcó Caballero, quien a su vez destacó que el trabajo de la Dirección de Tránsito es todos los días:.
“Los operativos se cumplen. Las motos con escapes deficientes no están permitidas y menos juntarse con la intención de provocar ruidos. Y nosotros trabajamos en ese sentido”, aseguró.
