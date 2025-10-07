Un equipo motorizado de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) San Nicolás de la Policía de la Provincia encabezó, en conjunto con la Dirección de Tránsito, operativos de control para intentar mejorar la seguridad y el orden en las calles.

Los uniformados se hicieron presentes en la zona del mástil, ubicada en la intersección de Perón y Don Segundo Sombra, donde llevaron a cabo operativos enfocados en la vigilancia de motocicletas.

Esta área es conocida por ser un punto de encuentro para los grupos que frecuentemente generan ruidos ensordecedores y perturban la tranquilidad de los vecinos, infringiendo las normativas vigentes.

El director de Tránsito, Armando Caballero, había anticipado días pasados que uno de los objetivos prioritarios era intensificar las acciones contra las motos equipadas con escapes libres.

Durante el fin de semana hubo procedimientos similares, con en el secuestro de varias motocicletas y el retiro de caños de escape no permitidos, para su posterior destrucción, además de imponer sanciones monetarias a los propietarios infractores.

Aseguraron que en los próximos días continuarán estos trabajos, con la finalidad de enfrentar una de las problemáticas más recurrentes en la movilidad urbana.

