Operativo de tránsito: secuestraron motos por contraexplosiones, maniobras peligrosas y exceso de velocidad
El procedimiento tuvo lugar este lunes por la tarde luego de que vecinos reportaran sus quejas por los constantes ruidos molestos de jóvenes motociclistas que infringen las normas de tránsito.
Personal de la Dirección de Tránsito secuestró dos motocicletas cuyos conductores estaban identificados por no cumplir con las reglas correspondientes para circular por la vía pública.
El procedimiento tuvo lugar este lunes en horas de la tarde, tras los múltiples reclamos de vecinos por ruidos molestos por contraexplosiones por caños de escape deficientes, maniobras peligrosas y excesos de velocidad en distintas zonas de la ciudad.
El operativo se llevó a cabo en el Boulevard, en cercanías del mástil, donde los jóvenes fueron interceptados por personal de Tránsito.
“Ya los tenemos identificados”, indicó el director del área Armando Caballero a La Opinión.
Las motocicletas incautadas fueron trasladadas a depósito municipal, donde permanecen a disposición del Juzgado de Faltas. Los infractores podrán realizar el trámite de restitución luego de pagar la multa, acarreo y estadía.
