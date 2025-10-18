A partir de la encuesta de La Opinión & Sin Galera: ¿no hay trabajo o no hay trabajadores?, donde los sampedrinos opinaron de diversas maneras a la situación laboral que atraviesa la ciudad, este sábado hablamos con Lorena Ludueña, titular de la Oficina de Empleo Municipal.

Ludueña comentó la situación que vive en la oficina, ubicada en Ayacucho 299, que de lunes a viernes, de 8 a 14 asiste a muchísimas personas que buscan trabajo para insertarse en el mercado laboral, asesoramiento para hacer un currículum, anotarse a capacitaciones o acceder a un fondo de desempleo.

“Se acercan personas desde los 18 años hasta los 60 o 64, muchas de ellas desempleadas desde hace tiempo. Hay gente que no sabe cómo confeccionar un CV y en esos casos nosotros los ayudamos”, detalló Ludueña.

Además, la oficina cuenta con el número de WhatsApp 3329 63-9210 y un perfil de Facebook “Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Pedro”, donde a diario publican las ofertas de trabajo.

También brindan a los ciudadanos capacitaciones online completamente gratuitas como el programa Fomentar Empleo, cursos del Ministerio de Trabajo, la Red de Oficios y la fundación Empretec y la Tienda Nube, ambas destinadas a los emprendedores, y los programas Entrenamiento Para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral.

“Sabemos que casi siempre las personas que más se capacitan van a tener más oportunidades que aquellas que no”, aseguró la funcionaria.

Lorena contó que la demanda laboral en la ciudad viene principalmente de comercios e industrias locales, por lo que las búsquedas más frecuentes son para atención al público, aunque también se solicitan técnicos mecánicos, químicos o ayudantes contables.

Aseguró que, desde enero hasta octubre, la oficina registró alrededor de 150 búsquedas laborales y 148 trámites de fondo de desempleo.

“Nosotros sabemos que estamos atravesando un momento donde hay falta de trabajo. En eso somos conscientes, por eso desde la Oficina de Empleo lo que tratamos de hacer es de generar oportunidades laborales”, expresó.

Finalmente, aseguró que, junto a sus compañeras, Sandra, Eliana y Florencia, están trabajando para crear un sitio web para que cualquier persona pueda consultar las búsquedas y postularse fácilmente.

