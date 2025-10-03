Comenzó octubre rosa y todas las actividades que Lalcec San Pedro tiene preparadas durante todo el mes para la campaña de concientización y sensibilización del cáncer de mama.

En ese marco la entidad invita a toda la comunidad a ser parte de la intervención artística del mural de calle Pellegrini 350, que tendrá lugar este viernes a las 18.00.

El mural será intervenido por las artistas Cintia Bordoy, Ana Corbalán, Miriam Actís y Majo Mora.

El encuentro estará a cargo de las artistas Cintia Bordoy, Ana Corbalán, Miriam Actís y Majo Mora, quienes, junto a las personas que se acerquen a colaborar, pintarán un mensaje con el fin de concientizar sobre la prevención y detección temprana de la enfermedad.

“El objetivo de la actividad es generar un espacio participativo y artístico que invite a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, al mismo tiempo que se fortalece el compromiso comunitario con esta causa”, expresaron desde la entidad.

Por otro lado, como todos los años, diversos comercios y entidades de la ciudad vistieron de rosa sus vidrieras en símbolo de apoyo para todas las personas diagnosticadas o en tratamiento.

