A las 22.05 de la noche del miércoles, dos sujetos aún no identificados arrojaron un elemento incendiario a un Volkswagen Golf azul estacionado en la entrada del garaje de una vivienda en Lucio Mansilla 1555.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los agresores, vestidos con buzos con capucha y gorras viseras, se acercan caminando por la calle Mansilla.

En las imágenes, se observa a uno de ellos con un objeto en la mano. Ambos se aproximan al vehículo, lo incendian en apenas 8 segundos y se retiran.

Los bomberos acudieron para apagar las llamas, aunque el propio dueño y sus familiares ya habían controlado el fuego. Minutos después, llegaron al lugar dos patrulleros de la policía local.

Este es el tercer ataque contra la misma familia en menos de una semana.

El primer episodio ocurrió el viernes, cerca de las 5.30 de la mañana. Una moto con dos ocupantes se detuvo frente a la casa; uno de ellos descendió, encendió una bomba molotov y la lanzó, pero el fuego se apagó antes de impactar en la pared.

El segundo ataque fue el sábado, pasada la medianoche. En esa ocasión, los agresores llegaron desde avenida 11 de Septiembre. El acompañante de la moto descendió, encendió la bomba y la lanzó hacia la planta alta de la vivienda, causando daños en el frente de la casa.

En su denuncia, la víctima identificó al presunto agresor como Maximiliano "Pillo" Troche, un delincuente conocido por antecedentes de robo a mano armada y vinculación con la venta de drogas.

"Desconozco por qué me está haciendo este daño a mí y a mis hijos", expresó.

Los episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad del denunciante y de sus vecinos. A raíz de estos videos, el martes la víctima recibió la visita de una hermana de “Pillo” Troche.

“Una de las hermanas vino a casa a pedir información sobre los videos”, contó la víctima.

Intentó denunciar este hecho, que interpretó como una nueva intimidación, pero no tuvo éxito. “Acabo de salir de la Comisaría y me dicen que no puedo hacer ninguna denuncia contra la hermana del tipo por venir a pedirme información”, dijo.

Tras este episodio, la víctima se contactó por mensaje con periodistas de La Opinión. En un clima de total desprotección expresó una frase que resultó anticipatoria de lo que ocurriría al día siguiente.

“La verdad estoy muy angustiado. Estoy con mis hijos, conteniéndolos, rogando que esta noche no pase a mayores. No me toman la denuncia, no pueden ponerme una vigilancia”.

Finalmente, anoche, los temores de la familia se hicieron realidad con un nuevo ataque, que ha dejado a la familia en un estado de desesperación absoluto. Los daños fueron más graves, con la destrucción total del vehículo, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Esta mañana, ante lo que la victima considera una “falta de acción” por parte de la Fiscalía de San Pedro, se dirigirá a San Nicolás para solicitar protección para él y sus hijos.

“Agradezco a los medios por estar, porque si no lo hago de esta manera, mañana me pueden matar”, declaró, reflejando la desesperación de una familia que desde hace una semana vive bajo una amenaza constante y sin garantías de seguridad.