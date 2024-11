El atentado que sufrió una familia en su casa de Lucio Mansilla 1500 con bombas molotov tuvo dos momentos que quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona y revelaron el violento accionar de los autores de un hecho cuya gravedad es inusitada.

En la vivienda residen un hombre de 35 años y sus dos hijos, de 14 y 9. Las ventanas de la planta alta que dan a la calle, donde fueron arrojadas las botellas con combustible encendidas, son de las habitaciones, donde dormían cuando ocurrieron los incidentes.

Así fueron los atentados con molotov en una casa de Lucio Mansilla



Dos veces, un reconocido delincuente arrojó molotov contra la vivienda donde reside un hombre de 35 años con sus dos hijos. "Me dijeron que no lo pueden detener porque son daños menores", dijo la víctima. pic.twitter.com/DoVNx1Us6N — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) November 12, 2024

Fueron dos veces. La primera, el viernes, alrededor de las 5.30 de la mañana. Estaba amaneciendo. Desde la zona de Benefactoras Sampedrinas, por Lucio Mansilla, apareció una moto con dos personas. Se detuvieron frente a la casa, uno se bajó del vehículo, encendió la molotov y la arrojó, pero el fuego se apagó antes de que la botella se estrellara contra la pared.

La segunda fue el sábado, pasada la medianoche. Esta vez llegaron desde el otro lado, desde 11 de Septiembre. Frenaron frente a la casa y, nuevamente, el que iba atrás se bajó de la moto, encendió la molotov y la arrojó contra la planta alta de la vivienda.

Esta vez, la botella encendida mantuvo el fuego hasta romperse contra la pared, al borde de la ventana donde dormían los chicos. En el video registrado por cámaras de seguridad se ve que los agresores esperan que el estruendo para luego huir de la escena.

Las molotov fueron armadas con botellas de fernet.

La víctima radicó la denuncia penal correspondiente y espera novedades de la Justicia. Mientras tanto, vive con temor. El agresor está identificado en la causa como Maximiliano "Pillo" Troche, un reconocido delincuente que purgó penas en la cárcel por delitos relacionados con robo a mano armada y que está involucrado en causas por venta de drogas.

Su última vinculación delictiva fue la acusación por el asesinato de Sandra Nouet, causa en la que logró obtener libertad por falta de mérito, aunque sigue imputado mientras se desarrolla la investigación por ese crimen.

"Me dijeron que no lo pueden detener porque son daños menores", dijo Javier, víctima del hecho.

"Desconozco por qué me está haciendo este daño a mí y a mis hijos", dijo la víctima. Aunque tiene sospechas. "Yo me separé de mi pareja, que no es la madre de mis hijos, hace cinco meses, porque ella tiene problemas de adicción. Ahora anda con ellos para todos lados, él vino a amenazarme a mi casa", contó Javier a La Opinión.

"Yo soy una persona de laburo, que mantengo a mis hijos, los llevo a la escuela, cocino, lavo, plancho, y ahora estoy encerrado con ellos adentro de mi casa porque esta persona nos atacó y pasa todos los días insultando, amenazando", señaló.

La víctima denunció que Troche lo había ido a amenazar antes. "Te voy a prender fuego la casa", le había dicho. El viernes y el sábado fue a cumplir la advertencia. "Vino a amenazarme, a decirme que estoy haciendo las cosas mal con esta chica", por su expareja, contó Javier.

Con su exmujer tiene problemas desde que se separaron. Entre ambos rige una restricción perimetral porque en varias oportunidades ella atacó la casa, el auto del denunciante y hasta lo agredió con un cuchillo.

La víctima cubrió las ventanas con chapones, por seguridad.

"Deduzco que el lío viene por ella, yo lo conozco a él pero nunca tuve un problema. Ella tiene muchos problemas con las drogas, yo estoy con mis hijos solo", relató.

Para cubrir las ventanas, dijo, compró chapones. "Estamos encerrados con mis hijos. Tuvimos suerte, porque las camas están pegadas a las ventanas. Si entraba la molotov, nos caía en la cama a mí o a mis hijos", aseguró.

Bomberos acudió al lugar para sofocar el incendio, aunque ya lo habían controlado el propio dueño de la casa con ayuda de vecinos. En Fiscalía le dijeron que tiene que esperar. Mientras tanto, pidió que patrullen más seguido la zona de su barrio, por las dudas. Nada garantiza que el ataque no se repita.

