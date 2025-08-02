Cuenta DNI volverá a ofrecer dos días con descuentos en lo constituye la mayor atracción de cada mes, que son las compras en carnicerías, pollerías y pescaderías.

El Banco Provincia, a través de su billetera virtual que cuenta con más de 10 millones de usuarios, dio a conocer los beneficios que otorgará durante este mes, con descuentos mejorados como el señalado respecto a la duplicación de topes de ahorro en rubros claves.

Las fechas confirmadas son los sábados 9 y 23 de agosto, y el tope de reintegro será de $ 6.000 por persona, lo que permite compras de hasta $ 17.000 en cada ocasión.

Además, se duplicará el tope de otro de los beneficios más utilizados por los usuarios. El clásico descuento del 20% en comercios de cercanía (almacenes, verdulerías, panaderías y más) se mantendrá vigente todos los viernes del mes, pero ahora el reintegro máximo será de $ 4.000 semanales. Es decir, aprovechar las compras significará $ 16.000 mensuales en devoluciones.

En resumen, los descuentos de la Cuenta DNI para agosto con los siguientes:

*Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $ 4.000 por persona por semana (equivale a $ 20.000 en consumos).

*Carnicerías, pollerías y pescaderías: 35 % de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos).

*Ferias y mercados: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).

*Especial Librerías: 10 % de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

*Garrafas: 40 % de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (equivale a $ 30.000).

*Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app.