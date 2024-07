El 14 de julio no habrá elecciones en Coopser: la lista Verde, opositora al actual Consejo de Administración no fue oficializada por "incumplimiento de las condiciones" para su presentación, por lo que no podrán participar de las asambleas de distrito previstas.

El Consejo de Administración resolvió "dar por no presentada y no oficializar la denominada lista Verde". Así se lo informaron al apoderado del grupo que representaba a los opositores a la actual conducción de Coopser.

"Hacen observaciones que inicialmente no habían hecho para que hagamos correcciones. Ahora aparecieron otras cosas que nos objetan y a pesar de que en algunos distritos nos podríamos presentar, decidieron bajar la lista", señalaron desde el grupo.

La cooperativa convocó para este sábado a una conferencia de prensa, puesto que es el plazo para oficializar las listas, de acuerdo a lo que establece la convocatoria.

Allí, entonces, todo indica que informarán a la comunidad que sólo queda en pie la lista Roja, oficialista, por lo que no habrá elecciones de delegados en esa asamblea.

Desde la lista Verde habían ido a denunciar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que regula la actividad de las cooperativas, irregularidades con los padrones.

Desde el grupo opositor a la actual conducción de Coopser informaron a La Opinión que seguirán con el reclamo por esa vía, puesto que pedirán la nulidad de lo actuado entre la fecha de la convocatoria y el rechazo de la lista.