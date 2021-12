Nieves Traverso fue recibida en la Embajada Italiana tras ser finalista en un concurso de la UBATEC

La diseñadora sampedrina Nieves Traverso, creadora de Proyecto FAIV —un emprendimiento de moda sustentable—, resultó finalista del Concurso de Economía Circular realizado por la Embajada Italiana y UBATEC, y fue recibida por la institución.

UBATEC se dedica a la gestión de “la innovación, vinculación y transferencia de tecnología y asistencia técnica de alta calidad”, que se unió junto a la embajada para lanzar un concurso en el cual se presentaran diferentes propuestas de economía circular en diferentes rubros como la medicina, la arquitectura, la moda y otros. En él se presentaron más de 100 proyectos y FAIV fue destacado dentro de los mejores 10.

“El 3 de diciembre pude reunirme con los expertos de UBATEC, y Marco Leone, representante de la Embajada, que junto con la empresa Pirelli fueron quienes desarrollaron el concurso. Me contaron un poco sobre el proceso del mismo y estuvimos charlando sobre mi proyecto y los pasos a seguir para fortalecer el circuito de FAIV en dirección a una Economía Circular, ya que desde un principio se ofrecieron a ayudar a los finalistas a seguir adelante con sus proyectos”, comentó Traverso en conversación con La Opinión.

Nieves Traverso es egresada de la Universidad de Buenos Aires y es la creadora de FAIV, un proyecto que desde 2018 busca “resolver la problemática de la creciente cantidad de desechos textiles”, producto de una industria de la moda que propicia el “usar y tirar”.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. El hecho de que me hayan recibido en la Embajada y poder tener el tiempo y la posibilidad de charlar sobre mi proyecto fue gratificante, ya que me demuestra que lo que vengo trabajando desde FAIV va en ese sentido y me da la energía para seguir mejorando y acercarnos a un futuro más sostenible”, detalló la sampedrina.

Cada paso de la cadena de producción de las prendas que ofrece Faiv está minuciosamente pensado. “El material conseguido es lo que determina qué y cuantas prendas se van a construir, y son confeccionados por una red de costureras y bordadoras locales prevaleciendo el trabajo de la ciudad. Cada pieza es entregada al comprador con un packaging compostable y coleccionable por medio de bici envíos”, contó Traverso a La Opinión.

Pero eso no es todo dentro del proyecto, ya que la diseñadora se propuso establecer un vínculo con empresas que descarten textiles de manera habitual, ya que el 35% de lo que se va produciendo en la cadena de suministro termina desechado, incluso antes de formar parte de una prenda.

El objetivo es crear un sistema de recolección de estos descartes y así obtener más insumos para ampliar la oferta de productos, implicando por ende nuevos puestos laborales. Esto le daría la posibilidad de trabajar con marcas nacionales e internacionales comprometidas con la economía circular, y poder establecer un sistema de precios transparentes y reales de cada producto, que hagan que el usuario compre de manera más consciente e informada y alentarían a que lo use por más tiempo.

Paralelamente, se podría establecer un convenio con ONG para que sean las encargadas de darle un nuevo destino a las prendas de vestir una vez finalizada su vida útil por parte de los usuarios.

Nieves Traverso explicó a La Opinión que la propuesta del concurso le llegó a través de una profesora de la universidad. “Para el concurso envié un vídeo contando la propuesta, tenía que tener algunos requisitos como el tiempo y responder específicamente a ciertas cuestiones. Reuní todo lo que estoy haciendo con FAIV junto con lo estudiado e investigado a lo largo de estos años, que es lo que da los fundamentos al desarrollo del proyecto”, explicó la joven.

Entrar en contacto con Proyecto Faiv es dimensionar la importancia de la economía circular dentro de la industria de la indumentaria, debido a que es la segunda industria más contaminante del mundo, después de la del petróleo.