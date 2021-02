Necesita un traslado de Morón a Capital, pero la obra social no autoriza y pide que lo manden de regreso a San Pedro

La noche en la que los empleados municipales de la Dirección de Deportes agasajaron para despedir al saliente funcionario Ramiro Sánchez Negrete, en el quincho del club Paraná faltaba uno solo: Raúl “Bulla” Peralta. No fue porque tenía un problema de salud. Luego lo internaron y lo trasladaron. Ahora espera que su obra social autorice una derivación para un importante estudio.

El reconocido ciclista, relator de las carreras en el Panorámico del Oeste, masajista deportivo, exchofer del intendente Cecilio Salazar y empleado municipal que cumple tareas en el Estadio municipal está internado en Morón por una afección en las vértebras. Necesita un estudio urgente, pero IOMA no autoriza su derivación y, según contó el propio paciente, le dicen que debería volver a San Pedro.

“Hasta ahora venía muy bien, contento, y esto te bajonea, porque no sabemos qué hacer”, se quejó “Bulla”

Todo comenzó con dolores de cintura que obligaron al “Bulla” a concurrir al médico. Eran tan fuertes los dolores que lo internaron. Luego decidieron trasladarlo al sanatorio Agüero, en Morón, para practicarle una serie de estudios.

La tomografía reveló que tiene “dos o tres vértebras gastadas, que están comidas”, informaron familiares de Peralta. Por eso es tan importante practicarle un centellograma que permitirá, les informaron los médicos, establecer si hay alguna enfermedad que provoque la situación que hallaron en los primeros estudios.

Para el centellograma, “Bulla” tiene que ser trasladado desde Morón a una clínica en Boedo, a pocos kilómetros, a media hora de viaje. Sin embargo, la obra social IOMA no autorizó el traslado en ambulancia y hasta le informó a la familia que deberían traerlo de regreso a San Pedro.

Peralta tenía fecha para practicarse ese importante estudio para el 5 de marzo próximo, pero los médicos, teniendo en cuenta la gravedad del caso, lograron anticiparlo una semana. Sin embargo, ahora apareció la traba de la obra social.

“Le quieren dar el pase para San Pedro de vuelta, no entendemos qué pasa”, dijo Daniel, hijo de “Bulla”, y agregó: “Justo ahora que le falta el último estudio, hay que esperar”.

“Acá la obra social llamó a la clínica y dijo que no mandan la ambulancia para el traslado para hacerme el centellograma y que me manden de vuelta para San Pedro, no entiendo nada”, dijo Raúl “Bulla” Peralta a La Opinión desde su habitación en el sanatorio Agüero de Morón.