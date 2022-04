Moyano anunció que Camioneros está “en alerta y movilización” porque metieron “presos a dos trabajadores”

El sindicato de Camioneros levantó la medida de fuerza que Julio Cabaleyro convocó en San Nicolás tras la detención de su hijo Maximiliano —que además de heredar el cargo sindical es concejal del Frente de Todos— y de Fernando Espíndola y el líder sindical Hugo Moyano dijo que “si llegan a tocar a un trabajador más nuestro va a haber inconvenientes”.

“Perdió la extorsión”, consideró el intendente nicoleño Manuel Passaglia para comunicar que se levantaba el paro. Este lunes por la mañana, el máximo referente sindical de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que la Federación que conduce está “en alerta y movilización”.

“Desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo y todos los inventos que han llevado adelante muchos medios de comunicación”, dijo el sindicalista sobre el paro en San Nicolás, ciudad en la que estuvo el sábado, al otro día de que Julio Cabaleyro anunciara la medida de fuerza que ratificó el domingo cuando dijo que en San Nicolás “se van a morir de hambre si esto sigue” y que, dijo, sólo levantaría “por orden de Moyano”.

Moyano sostuvo que la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fenando Espíndola “es una situación absolutamente polítca”. Ambos dirigentes sindicales están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución en la que dejaron asentado que les “pedían coimas” para dejarlos “trabajar tranquilo”.

Para el líder de Camioneros, la situación fue “creada por sectores de los que tienen la responsabilidad de hacer justicia, jueces y fiscales” que, dijo, “armaron esto para hacerle creer a la sociedad que los trabajadores fueron a extorsionar o a llevarse dinero, todo una mentira total que es parte de la campaña que han empezado a hacer estos señores que estuvieron en el gobierno anterior, que hicieron un desastre”.

“Han armado todo esto para llevar presos a dos trabajadores”, afirmó Hugo Moyano en alusión a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

“En definitiva no se sabe bien por qué los acusan”, señaló Moyano y consideró: “Pretenden doblegarnos pero no lo van a conseguir. Toda esta falacia que han hecho, de detener a dos trabajadores porque van a defender el derecho de compañeros que no cobrababan el sueldo, que no tenían la asistencia médica que coresponde, que fueron despedidos injustamente”.

“El daño que pueden haber hecho es defender los derechos de los trabajadores, y lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario, no nos van a asustar ni Macri ni los que pertenecen al Departamento de Estado, que les manda a hacer esto a los serviles de los poderes dominantes”, dijo.

Moyano aseguró que seguirán “defendiendo los derechos de los trabajadores” y que “esto que pasó en San Nicolás es un absurdo total y es la demostración de que muchos sectores de la Justicia están al servicio del poder dominante”.

“Estamos en alerta y movilización para que la Justicia sepa que no nos va a seguir cometiendo injusticias y para que estemos todos conscientes los trabajadores de todo el país que si llegan a tocar a un trabajador más nuestro va a haber inconvenientes, para que lo sepan bien”, advirtió ante Télam.