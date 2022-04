Camioneros anunció un paro general por la orden de detención de Cabaleyro y Espíndola

Este viernes, luego de que la Justicia dejara firme la orde de detención de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedidos de coima” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, Camioneros anunció desde San Nicolás un “paro general”.

Julio Cabaleyro, histórico dirigente del sindicato de choferes de la región y padre del concejal del Frente de Todos cuya detención es inminente, anunció el paro desde la sede de Camioneros de San Nicolás.

“Lo que le está pasando a Maxi es consencuencia de haber defendido los derechos de los trabajadores. Los jueces para unas cosas son capaces y para otras, no”, se quejó.

“Lo que vamos a hacer es un paro de actividades hasta tanto definan qué van a hacer con Maxi, si lo van a detener o lo van a dejar libre”, anunció Julio Cabaleyro en la puerta del sindicato que condujo históricamente hasta que lo dejó en manos de su hijo.

“Si lo detienen, muchachos, no se trabaja más en ningún lado”, sostuvo y agregó: “Nosotros no vamos a regalar los derechos que conseguimos con la lucha nuestra, no se lo vamos a regalar ni a la fiscala ni a la jueza ni a nadie”, dijo Cabaleyro.

Por lo pronto, el paro general sería desde las 00.00 en San Nicolás, pero todo indica que podría trasladarse a la región, especialmente a San Pedro, puesto que el referente local del sindicato, Fernando Espíndola, también será detenido por la misma causa.