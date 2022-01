Motochorro del video viral: habló el conductor de la camioneta que vio todo y lo persiguió

Un video que se volvió viral tras la publicación de El Diario de San Pedro muestra el momento en el que un motochorro intenta arrebatarle la cartera a una mujer en Yrigoyen al 1000, donde un vecino de 75 años intervino para evitar el asalto y enfrentó al delincuente.

En el video se ve cuando una camioneta sale detrás del motochorro. Era Federico, un vecino de la zona que lo persiguió para intentar atraparlo pero no pudo. El delincuente fue apresado al otro día, cuando la policía allanó su casa por otra causa en la que está involucrado.

Este jueves, en Radio Cuarentena, Federico contó cómo fue su intervención en el caso. “Yo salgo de mi domicilio porque escuchó ruidos en la calle. Cuando salgo, a priori lo que veo es a dos personas como peleando, no entendía qué pasaba. Cuando logro discernir es porque la chica que aparece por detrás de la camioneta de mi trabajo me dice ‘me roban, me roban’, veo que el hombre instantáneamente cae al piso y mi suegra venía atrás mío porque salió de la casa de al lado y yo lo que me toco son los bolsillos”, contó.

“El chorro sale corriendo pero no le arrancaba la moto y el hombre estaba en el piso. Le digo a mi suegra ‘fíjese cómo está el hombre’ mientras agarro las llaves de mi camioneta. Me meto agarro las llaves de la camioneta, salgo de arranque y justo un auto Corolla me interfiere el paso en la esquina para seguirlo”, refirió.

Mientras su suegra socorría al vecino de 75 años, Federico decidió perseguir al motochorro. “Me tapa el auto, no puedo doblar rápido, y lo encierro a mitad de cuadra. Una camioneta gris, que es de un vecino de a la vuelta, lo logra encerrar. Le grito de adentro del vehículo y cuando agarro la puerta para bajar, siento que la moto le arranca, apenas le arrancó la moto salió como un rayo”, relató.

El delincuente dobló en contramano por calle Máximo Millán y Federico dio la vuelta por Aníbal de Antón. “Vi que iba a todo lo que da y no lo pude alcanzar”, señaló.

“En esos momentos yo medio que como miedo tenía, porque uno nunca sabe si hace bien o mal. A pate, cuando salí me encontré con una situación que no comprendía en ese momento a priori que pasaba”, dijo el vecino.

Respecto del Toyota Corolla blanco que se ve en la escena, contó que era una señora con dos nenes y entiende que, al estar con los niños, se debe haber asustado por toda la situación. “En la esquina, cuando se me pone adelante, le grito un poco, le tocó bocina para que me deje doblar, se da cuenta y me deja paso. Después calculo que se quedó más atrás mío. No creo que haya actuado de mala fe”, consideró.

“Lo meritorio fue del hombre, del vecino, lo mío fue perseguir”, dijo sobre la persona que socorrió a la víctima y logró evitar el asalto y agregó: “Después, con un vecino del frente, logramos recuperar una situación de cámaras que llamamos a la policía, le mostré la grabación y la policía lo grabó con el celular, esto le sirvió, calculo yo, para identificar o ver quién es la persona, que después volvió a pasar tocando bocina, como amedrentando. minutos después”.