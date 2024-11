Tras el incendio de un automóvil en Lucio Mansilla al 1500, episodio que proviene de dos ataques previos bajo la misma modalidad de arrojar bombas molotov, el denunciado en la causa llegó a La Opinión para brindar su testimonio porque asegura que es "inocente".

El acusado por la víctima es Maximiliano "Pillo" Troche. De reconocida trayectoria delictiva, pasó más de 14 años en prisión y ahora asegura que quiere reinsertarse en la sociedad y que no tiene ni tuvo problemas con la persona que lo denunció.

“En ningún momento amenacé a esta persona, el tal Pomito, que tiene una gomería", dijo Pillo Troche.

Yo no tengo ningún inconveniente con él. Dice que la mujer está conmigo, yo tengo mi familia, no conozco a la mujer de él, desconozco el hecho, es algo que se le está ocurriendo en la cabeza a él", aseguró Troche.

"Pillo" llegó a la redacción de La Opinión tras ir a la Comisaría y a Fiscalía, por consejo de su abogado, Paulo Cordara, para radicar "una contradenuncia", aunque no le tomaron declaración alguna, puesto que, todo indica, lo convocarán en breve como imputado para la indagatoria correspondiente.

Troche reveló que se conoce "hace añares" con la víctima. “Del 2005 al 2009 tuvimos trato, jugábamos al fútbol, compartimos muchas cosas con los pibes del barrio Casini”, contó.

"Después yo tuve una carrera delictiva, estuve en institutos de menores, después estuve en la cárcel, primero siete años y siete meses, volví y al mes fui a cumplir otra pena de siete años y cuatro meses. Ahora volví y estoy rehabilitándome, quiero reinsertarme en la sociedad, trabajo vendiendo fruta y hago changuitas", aseguró.

"Yo si tengo que actuar por algo que tengo con él no actuaría contra su casa y contra la familia, hablaría directamente con él", dijo Troche.

Respecto de las versiones relacionadas con que la expareja del denunciante tendría algún tipo de vínculo con él y el consumo de drogas, Pillo Troche se mostró sorprendido.

"Él dice que la mujer, de la que se separó, se droga conmigo. Yo no consumo, no fumo, no la conozco a la mujer", dijo y aseguró: "Casi me hace separar", por la acusación.

"Si miran bien las cámaras, nada que ver mi fisonomía", sostuvo y pidió a la Justicia "que profundice la investigación" y "que analicen bien las cámaras, la piel, las caras, todo el cuerpo, porque una cosa es decir y otra cosa es comprobar, porque nada que ver conmigo".

"La Justicia va a esclarecer todo y yo voy a salir inocente. Yo no quiero actuar porque me quiero reinsertar en la sociedad, vivir la vida que nunca pude vivir, porque estuve toda la vida preso y tuve que dejar mis hijos, mi familia, y no es así", contó Troche.

Respecto de su pasado delictivo, reflexionó: "Yo hice en su momento mis cagadas, cometí delitos por falta de plata y querer tener todo de un día para el otro, pero hoy en día no soy el mismo, salí a hacer un cambio de vida, recapacité y maduré mediante los golpes que me dio la vida, que me dio la cárcel. Ahora sé pensar, sé meditar antes de actuar".

Puede interesarte