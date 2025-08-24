Milagros y Adnara brillaron en Brasil: Argentina quedó tercera en el mundial de fútbol 7
Los sampedrinas fueron clave en la victoria del seleccionado nacional sobre Colombia por 2 a 1 para quedarse con el tercer puesto. Giménez abrió el marcador con un golazo y Castro aportó la asistencia para el segundo tanto, cerrando una destacada participación del equipo.
El seleccionado argentino de fútbol 7, el cual tiene en sus filas a las sampedrinas Milagros Castro y Adnara Giménez, logró el tercer puesto en el mundial de fútbol 7, realizado en Curitiba, Brasil.
Argentina jugó la tercera posición contra Colombia y ganó por 2 a 1, en lo que fue una gran jornada por parte de las sampedrinas.
Giménez abrió el marcador con un golazo y Castro asistió para lo que sería el segundo gol del seleccionado femenino.
Con este resultado, Argentina cerró su participación en el certamen, quedando en el tercer puesto del mundial.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión