El seleccionado argentino de fútbol 7, el cual tiene en sus filas a las sampedrinas Milagros Castro y Adnara Giménez, logró el tercer puesto en el mundial de fútbol 7, realizado en Curitiba, Brasil.

Argentina jugó la tercera posición contra Colombia y ganó por 2 a 1, en lo que fue una gran jornada por parte de las sampedrinas.

Giménez abrió el marcador con un golazo y Castro asistió para lo que sería el segundo gol del seleccionado femenino.

Con este resultado, Argentina cerró su participación en el certamen, quedando en el tercer puesto del mundial.

