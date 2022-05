“Me dispararon a quemarropa”, dijo el vecino de Vuelta de Obligado que ayudó a la familia asaltada

Este miércoles, alrededor de las 22.00, al menos tres delincuentes con los rostros cubiertos irrumpieron en una vivienda de Vuelta de Obligado donde maniataron a una familia con fines de robo. Cuando escapaban, un vecino los vio y salió en su automóvil con el objetivo de pedir ayuda.

Andrés estaba con uno de los integrantes de la familia vecina en su casa, a pocos metros de donde ocurrió el asalto. Cuando el vecino se fue, entró a su casa. Al instante, oyó ladrar al perro y volvió a salir al patio. El animal no se calmaba. Algo sucedía. La vivienda de los vecinos tenía las luces apagadas.

“El perro iba y venía, volví a salir y vi un auto que venía muy despacio con las luces prendidas, me doy vuelta a mirar y veo gente que sale y sube”, contó en Radio Cuarentena este jueves. Cuando volvió a ingresar a su casa recibió el llamado desesperado del vecino. Los habían asaltado.

Se subió a su propio coche y salió. Había visto un móvil policial a pocas cuadras, que en ese momento hacía la ronda por la localidad, y decidió ir en su búsqueda. En ese momento, vio que el automóvil de los delincuentes, al que no pudo divisar del todo bien pero cree que podría ser un Renault 9, acelerar en dirección a la salida del pueblo, detrás de él.

El vecino condujo por Lucio Mansilla hacia las afueras del paraje. El patrullero lo pasó. Le hizo señas de luces pero no le entendieron. Detrás venían los delincuentes. “A los 30 metros empiezan a tirarme”, contó. Desde el otro coche, los ladrones le dispararon con un arma de fuego.

“Cuando el patrullero pasó y se dieron cuenta que yo le hice seña, arrancaron a los tiros. Me llevaron como 200 metros, escuché dos tiros al aire, yo no les dejaba pasar cuando escuché los tiros porque pensé que si me pasaban me tirarían de frente”, relató.

Uno de los disparos entró en el habitáculo de su automóvil a través de la luneta y dio en el asiento trasero. Cuando Andrés dobló en la pronunciada curva que desemboca en el camino hacia San Pedro, se fue a la banquina en dirección a la entrada de una finca. Desde el denominado Camino de Guzzo, que conduce a Gobernador Castro, una cosechadora circulaba en dirección a la ruta.

“Me tiré a una finca y ahí sacaron la cabeza y me tiraron. Recibí otro tiro en la parte del acompañante, cuando levanté la vista me di cuenta de que me tiraban a quemarropa. Lo único que no quería era que me pasaran porque me iban a tirar de frente, estaban tan cerca que en el curvón me tiré en la banquina para entrar a una finca, ellos siguieron y agarraron para San Pedro”, contó.

En esa zona, la Policía encontró luego los celulares que los delincuentes robaron a los integrantesd e la familia asaltada en Vuelta de Obligado, donde los vecinos volvieron a reclamar la necesidad de un puesto policial permanente. “Queremos un destacamento, que uno pueda llamar y haya alguien en el pueblo”, dijo Andrés en Radio Cuarentena.