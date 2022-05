Matías Erbin y la preparación de Brian Castaño para la revancha con Jermell Charlo: “Llegamos bien”

El boxeo argentino se prepara para vivir otra noche histórica, otra noche en la que Brian Castaño será el representante de un país en la contienda que mantendrá el sábado frente a Jermell Charlo en el Dignity Health Sports Park de Carlson, en California, Estados Unidos, por la unificación de todos los títulos mundiales de la categoría superwelter. Y allí San Pedro dirá presente, una vez más, por intermedio de Matías Erbin, quien es desde hace varios años el preparador físico del púgil de Isidro Casanova.

Radicado en Los Ángeles, Erbin hizo la puesta a punto del argentino para la revancha frente al norteamericano, con el que peleó a mediados de 2021 y le ganó claramente, pero los jueces otorgaron un empate que desencadenó este nuevo enfrentamiento.

A horas del pesaje, previsto para este viernes a las 17.00 de Argentina con transmisión en vivo de TyC Sports, el sampedrino respondió una consulta de La Opinión respecto de cómo se encontraba su pupilo y, también, las expectativas que había en el equipo y personales: “Todo bien, estamos bien y llegamos bien con el peso también. Así que estamos listos”.

Erbin junto a Castaño y su esposa, Pamela Lecuona.

El enfrentamiento se programó inicialmente para el 19 de marzo, pero se pospuso por una lesión del bonaerense que llega invicto al combate más importante de su carrera (se podrá ver por televisión desde las 23.00 por ESPN2, Star+ y TyC Sports) con 17 triunfos, 12 por KO, y dos empates. Su rival tiene un marca de 34 victorias de las cuáles 18 por la vía rápida, una parda y una derrota.

En la revancha estará en juego lo mismo que en julio del año pasado en el AT&t Center de San Antonio, el estadio en el que tantas veces brilló Emanuel Ginóbili en la NBA donde Castaño dio cátedra, pero los jueces determinaron un empate que dejó todo como en la previa: el argentino conservó su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el estadounidense los de la Asociación Mundial (AMB), Consejo Mundial (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Esas coronas, se pondrán otra vez sobre la mesa la noche del sábado.

En la conferencia de prensa del jueves, Castaño se refirió a la primera pelea y auguró una alegría: “Yo me sentí ganador y esto me motiva para salir victorioso en la revancha. Esta vez no lo quiero dejar en las manos de los jueces. Sería muy especial para mí regalarle una gran pelea y una victoria a todos los latinos, que es algo que venimos trabajando desde hace años”.

La presentación del duelo tuvo un cruce verbal picante entre las partes, con un Charlo arengando por su país y la banda del argentino gritando por el suyo. Hay muchas expectativas y los ánimos están envalentonados. En ese marco y con Matías Erbin de ladero, Brian quiere abrazarse con la historia.