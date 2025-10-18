Como lo había adelantado a La Opinión durante la realización de la última edición del FIBAC, la artista plástica Mariana Maroli viajó a Corea del Sur para participar del 11º Festival Internacional de Arte de Geoje.

La participación de la sampedrina comenzó en el mes de marzo, cuando decidió integrarse al grupo del festival, cuyo lema este año fue “El florecimiento en el arte”. A partir de allí emprendió la tarea presentando bocetos para ser seleccionada por un juez y pasar a la etapa siguiente avanzando con la obra.

El plazo de presentación fue en julio, fecha en que la obra fue enviada al Museo Haegeumgang, organizador del evento.

Inspirada en el lema de este año, Maroli comenzó la tarea de dar forma a una bailarina que surgiera de una rosa, una de las flores que caracterizan a nuestro partido. La estatuilla “La danza de la primavera” estuvo lista a tiempo y fue seleccionada para integrar el catálogo.

La obra de la sampedrina Mariana Maroli.

El 11º Festival Internacional de Arte de Geoje comenzó desde el 1 de octubre y finalizará el sábado 25 con la participación de alrededor de 400 artistas que llegaron provenientes de 60 países, ya que se trata de un evento cultural muy importante para el mundo del arte y principalmente para Corea del Sur.

Los artistas participantes recibieron el catálogo del museo actualizado, una medalla recordatoria, los certificados correspondientes y un ramo de flores. Hubo premios y reconocimientos especiales.

Al cierre del evento las obras de arte serán exhibidas en lugares emblemáticos del país asiático, incluyendo el Centro de Arte Geumbosung, la Asociación de Artistas de Corea, el Museo Temático Haegeumgang, el Museo de Arte Yukyung, la Federación Internacional de Cultura y Arte y el Centro de Cultura.

En 2023 la artista plástica Mariana Maroli recibió el galardón del primer premio en escultura y en 2024 al igual que este año, medalla de honor por sus trabajos presentados.

Las obras que componen el certamen, pero que no resultaron premiadas forman parte de exposiciones que rotan en los colegios, instituciones y galerías de arte y resultan una oportunidad para que artistas de todo el mundo compartan sus obras y promuevan la diversidad cultural y la armonía a través del arte.