El salón de los espejos del Centro de Comercio será el punto de encuentro de los artistas y el público que convocará la Fibac entre los días 11 y 14 de septiembre.

Además de la exposición de trabajos de los artistas plásticos, se han programado actividades recreativas, culturales y sociales con visita a sitios históricos y patrimoniales de la ciudad, intervención del mundo de la moda, actuación de músicos y cantantes y también presentación de libros.

Durante el evento se seleccionarán obras para participar de las premiaciones del Nevado Solidario que tendrá lugar en el mes de noviembre en San Rafael, Mendoza.

Los artistas locales o zonales que quieran exponer o participar podrán solicitar las bases por mail a [email protected] o por Whatsapp al 3329 520971

EI Festival Iberoamericano de Arte y Cultura por la Paz y el Medio Ambiente, denominación completa de este evento que se realizará en San Pedro por segunda vez, se fundó en la Ciudad de San Rafael, Mendoza en febrero de 2020.

Repasando la historia de esta muestra de arte, creada por el gestor cultural y activista humanitario mendocino Omar Salcedo, la primera edición se realizó en Sao Paulo, Brasil y resultó muy exitosa.

La segunda y tercera edición, los años 2021 y 2022 Costa Rica, dio lugar al interés de otras ciudad para organizar la muestra, entre ellas Brasil, India y Angola.

En septiembre de 2024 en Argentina la coordinadora de la primera Fibac en Buenos Aires fue la licenciada Mariana Maroli, reconocida artista plástica de San Pedro, quien actualmente trabaja para la segunda edición del evento, que tiene como principal característica admitir la participación de una amplia diversidad de artistas de todos los orígenes y disciplinas con el objetivo de promover, visibilizar, apoyar, alentar, recrear, concientizar, y generar oportunidades en el mundo del arte y la cultura.

En el evento no se permiten expresiones ligadas a partidos políticos, imposiciones o invocaciones que generen contradicciones religiosas, racismo o ninguna expresión.

La organización de esta muestra cultural no requiere aportes externos de dinero. Los fondos para cubrir los gastos de realización se reúnen con el aporte de los artistas y sólo requiere colaboración de los gobiernos de las ciudades donde se organiza.

La llegada del evento a San Pedro está estrechamente ligada a la artista Mariana Maroli, quien aceptó el desafío de montar la muestra en su ciudad tras haber sido reconocida por el premio internacional a la trayectoria “Nevado Solidario de Oro Argentina 2023”, que la convirtió en representante coordinadora de este evento internacional en septiembre de 2024 y que tendrá su segunda edición este año.

La elección de San Pedro para la realización de esta muestra pone a la ciudad entre las elegidas en el mundo para su organización. Además de Argentina son varios los países del mundo que ya han organizado el evento y otros que esperan una fecha para su realización, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Panamá, Estados Unidos, México, Guatemala, España, Italia, Francia, Suecia, Angola, Bangladesh, India, Australia.

Durante su primera edición en San Pedro, en 2024, se rindió homenaje a los artistas locales Juan José D’Estéfano y Pedro Suñer.

Este año el reconocimiento será para el pintor sampedrino José María “Yoyi” Villafuerte, para el maestro ceramista y rescatista de arte ancestral Carlos Moreyra, uno de los creadores del horno de barro más alto de latinoamérica que se puede visitar en el Complejo Las Amalias y un homenaje póstumo para una de las precursoras del arte del mosaiquismo, Liliana Waisman.

La exposición concentrará a más de 80 artistas que llegarán desde Brasil, EEUU, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, países de África, Guatemala, y diferentes puntos de la Argentina.

Habrá también invitados especiales como San Pedro Lee, la Biblioteca Popular Rafael Obligado, músicos de distintas culturas y estilos, presentación de cuatro libros y un ballet de folklore.

Dentro de las actividades programadas se encuentran visitas y recorridos por los museos y sitios históricos con los artistas visitantes.

Este año, el evento tuvo una edición anterior en el mes de julio en la ciudad de Montería, Colombia y Brasil será sede en diciembre próximo.

La apertura de la muestra será el día jueves 11 de septiembre y el sábado 13 se entregarán los reconocimientos a los artistas por sus obras.

Los alumnos de los colegios están especialmente invitados y habrá posibilidad de que concurran tanto en el turno mañana como en el turno tarde especialmente para que los chicos entablen un vínculo cultural con los artistas de diferentes países.

La artista local Mariana Maroli, además de colaborar con la organización de la edición argentina de la Fibac aquí en San Pedro, se prepara para viajar a Corea del Sur en el mes de octubre, para visitar el museo de arte donde premiaron su obra “La danza de la primavera”, una estatuilla que representa una bailarina que surge de una rosa, inspirada en la flor que es uno de los cultivos característicos de San Pedro.

Mariana ya expuso sus obras este año en Egipto y Colombia y se dispone a hacerlo también en Brasil. Desde su taller surgen los trabajos que recorren el mundo y los días miércoles comparte sus clases con alumnos.

