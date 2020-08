Los Juegos Bonaerenses 2020 se harán virtualmente con disciplinas culturales y deportes electrónicos

Luego de muchas dudas e incertidumbre respecto de los Juegos Bonaerenses 2020 por la pandemia de coronavirus que afecta a Argentina y, sobre todo, Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof anunció hoy que la edición se realizará virtualmente con disciplinas culturales y deportes electrónicos.

La inscripción a todas las actividades para juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad se abrirá el 15 de agosto y cerrará el 30 de septiembre. Entre el 1 de octubre y 6 de noviembre será la Etapa Local, del 9 al 30 la Regional y entre el 1 y 15 de diciembre la Final que no tendrá sede en Mar del Plata por la emergencia sanitaria. Incluso, los competidores participarán en todos los juegos a través de una pantalla sin contacto con sus adversarios.

En el caso de la cultura, la Dirección de Cultura de la Municipalidad que conduce Majo Mora recibió información oficial y la compartió a los sampedrinos en su cuenta de la red social Facebook con detalles y las disciplinas disponibles. En contrapartida, hasta el miércoles al mediodía la de Deporte de Ramiro Sánchez Negrete no tuvo novedades de la Dirección Provincial de Torneos y Eventos Deportivos que lidera Agustín Corradini pero probablemente la tenga en los próximos días, sobre todo para organizarse teniendo en cuenta que el calendario es ajustado.

"Los Juegos Bonaerenses 2020 Edición Virtual es una propuesta que se adecúa a las medidas políticas y sanitarias que rigen en nuestro país ante la Emergencia Sanitaria. De este modo, se realizarán aquellas disciplinas que sean posibles de ejecutar de forma online y remota para evitar el riesgo epidemiológico", fundamentó la organización en uno de los documentos que dio a conocer con el reglamento de los deportes electrónicos.

Disciplinas

Actividades culturales

Juveniles: cuento, dibujo, free style, objeto tridimensional, poesía, solista vocal, stand up, videominuto, pintura, malambo y fotografía digital.

Adultos mayores: cuento, dibujo, objeto tridimensional, poesía, solitas vocal y pintura.

Personas con discapacidad: pintura, narración oral, malambo, canto y fotografía digital.

Deportes electrónicos

Juveniles: League of Legend (U18 y +18 en equipo); Clas Royale (+13); Fortnite (+13) y Free Fire (+13).

En junio, La Opinión entrevistó a Agustín Corradini quien explicó que todavía no había una certeza de si la edición 2020 de los Juegos Bonaerenses se iban a desarrollar o no, siempre con la pandemia de COVID-19 como impedimento. En esa nota, el Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos señaló: "Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por desarrollar las actividades que se puedan de la forma que se pueda. Estamos trabajando muchísimo en la factibilidad y qué se puede hacer y que no va a depender más de una situación externa que es la sanitaria".