“Si los Juegos Bonaerenses no se realizan, va a ser porque mucha gente la está pasando mal”, dijo el Director Provincial de Torneos

Pensar en la realización de los Juegos Bonaerenses en el contexto actual es casi una utopía pero la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, en la que recientemente asumió Javier Lovera, no baja los brazos y trabaja para que haya edición 2020, tal explicó el Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Agustín Corradini, a La Opinión en una entrevista exclusiva.

El exentrenador de las selecciones nacionales femenina y masculina de hockey explicó que están haciendo un “informe de factibilidad” y que dependerá exclusivamente de cómo se desarrolla la pandemia. Además, recalcó que no tienen fecha alguna para anunciar por sí o no y analizó que el no comienzo de clases juega en contra. “Que no se hagan sería una tristeza”, admitió quien contó años atrás que participó como deportista y entrenador.

- ¿Cuál es la situación de los Juegos Bonaerenses, se hacen o no?

-Este año es un año atípico con esta crisis sanitaria que estamos atravesando, por la pandemia. Eso nos golpe a todos y hace un poco incierto el camino de todo. En la Subsecretaría de Deportes hemos elaborado y seguimos elaborando un informe de factibilidad que tenemos que presentar al ministro (de Desarrollo Social, Andrés Larroque) pero sobre todo a las autoridades provinciales y de salud que de forma coordinada todos dependemos de la situación epidemiológica de la provincia porque es la que hoy manda.

- ¿Qué factores a favor y en contra tienen, hoy en día, los Bonaerenses para hacerse o no?

-Yo participé de los Juegos Bonaerenses como deportista y entrenador, cuando era chico estudiaba porque mi mamá, si no aprobaba las materias, no me dejaba ir a los Bonaerenses. Así que imagínate para mí en forma personal son algo maravilloso e inspiracional y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por desarrollar las actividades que se puedan de la forma que se pueda. En eso estamos trabajando. Decir a ciencia cierta decir qué se va a hacer y qué no sería imprudente de nuestra parte porque no sabemos cómo va a ser la situación sanitaria mañana. Estamos trabajando muchísimo en la factibilidad y qué se puede hacer y que no va a depender más de una situación externa que es la sanitaria.

- ¿En cuánto influye que todavía no iniciaron las clases en escuelas?

-Eso perjudica y cuando uno hace un informe de factibilidad tiene que poner todos los factores que perjudican al desarrollo pero también las cosas que podrían solucionarse o de qué forma podría solucionarse. Que no haya clases no lo hace fácil, yo pienso con mucha empatía con la gente que están en sus casas y me parece que tenemos que trabajar en pos de una solución y en forma conjunta.

- ¿Se maneja un plazo de anuncio por el sí o no?

-No. De ninguna forma desde la Subsecretaría de Deportes manejamos plazos. Soy el primero que me encantaría poner plazos o anunciar algo, que no me corresponde a mí sino al Subsecretario de Deportes, Javier Lovera, o al ministro. Lamentablemente sería irresponsable de nuestra parte decirlo, en este contexto de crisis sanitaria no sabemos cómo va a evolucionar, si para bien o para mal. Deseo fuertemente que esto se recupere lo antes posible y que podamos volver a la nueva normalidad y poder reestablecer la mayor cantidad de actividades que nos hace disfrutar a todos como los juegos y todas las actividades deportivas. Yo soy un hombre que viene del deporte y sé lo importante y necesario que es eso para todas las personas, no solo para competir sino para la salud y para la inclusión que son los pilares valores que compartimos.

- ¿Qué idea de Juegos Bonaerenses tienen en la Subsecretaría, analizaron cambios?

-Podría hablar mucho de eso, pero voy a tratar de resumir. Creemos que hay que expandirlos, hacerlos más grandes, mejores con más contenido. Hay que tomar las cosas buenas que tiene y reconocer aquellas debilidades y mejorarlas. Tenemos que pararnos sobre qué creemos que tiene de importancia el deporte en el desarrollo de la sociedad y sobre eso planificar los cambios que traigan beneficios en la sociedad. Para nosotros el deporte es salud, inclusión y una herramienta de desarrollo. Nosotros tenemos que pararnos en esa pata y tratar de hacer los juegos más grandes, inclusivos y que más chicos se acerquen al deporte y se alejen de los malos hábitos. No sólo los chicos sino también todas las edades.

- ¿Qué opinión tenés acerca de la inclusión de los deportes electrónicos?

-Eso es algo que hemos conversado, yo tengo mi opinión personal y no estoy en contra de nada. A veces ir contra la ola, la ola te pasa por arriba. Estoy a favor siempre de todo porque el deporte también es entretenimiento. Si nosotros nos enfocamos en nuestros valores, los tenemos que incluir de alguna forma pero no olvidarnos del resto.

- ¿Qué significaría para Buenos Aires que un año no se puedan hacer los Juegos Bonaerenses?

-Una lástima, una tristeza enorme. Pero Dios quiera que se pueda, pongamos la mirada positiva, en tratar de hacer todo el esfuerzo porque sí sucedan. Si no suceden es porque la situación sanitaria no mejoró en la provincia o empeoró. Las consecuencias no son que no se hacen los Juegos Bonaerenses sino que hay gente enferma o muriendo. A mí me sensibiliza mucho ese tema, si los juegos no se realizan va a ser porque hay mucha gente que la está pasando mal. Si eso sucede, hay que tener empatía, ponerse en los zapatos del otro y a poner todos los cañones para el próximo si eso sucediere, pero ojalá que no.