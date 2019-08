Los exmiembros de la Cámara de Turismo revelaron "relación insostenible" con Marcela Cuñer

El 31 de julio pasado, La Opinión reveló que la comisión directiva del Centro de Comerio e Industria, que conduce Raúl Cheyllada, había votado apartar a Martín Rivas como presidente de la Cámara de Turismo que funciona en su órbita a raíz de una serie de diferencias relacionadas con el manejo institucional de la entidad.

En ese momento, Rivas dijo que tenía "diferencias en la visión", el "enfoque turístico" y el "abroquelamiento" del Centro de Comercio con el Municipio. La comisión de emprendedores turísticos que él conducía no logró tener buena relación con la Dirección de Turismo municipal que coordina Marcela Cuñer.

Este miércoles, dos semanas después de que este medio revelara la situación, cinco exintegrantes de la comisión que coordinaba Rivas difundieron un comunicado con la intención de "aclarar" algunos aspectos de lo sucedido, puesto que entienden que en la publicación de La Opinión hay "hechos y versiones que faltan explayar".

"Es cierto que la relación con la directora de Turismo municipal se volvió insostenible, al punto de terminar reuniones recibiendo comentarios desubicados de su parte, haciendo mención en repetidas oportunidades de su buena relación con el señor Intendente, como si fuera fortaleza o mérito suficiente para ocupar su cargo", señalaron.

En el párrafo siguiente, empero, destacaron: "No es cierto que haya un enfrentamiento personal con nadie. Sólo propusimos nuestras ideas y proyectos en donde no había nada. Más allá de las diferencias en la mirada del desarrollo turístico y las formas con las que se expresa la directora de Turismo, lo concreto es que luego de cuatro años todavía no se sabe cuál es su plan ni cuáles son los datos relacionados al turismo de San Pedro".

En el texto, confirman que "la comunicación con la nueva comisión directiva del Centro de Comercio, encabezada por el exfuncionario municipal Raúl Cheyllada y el señor Néstor Casal, nunca fue buena". En ese sentido, se quejaron de no haber obtenido "presencia ni devolución" en relación a sus gestiones y calificaron de "autoritaria" la decisión de apartar a Rivas de la presidencia de la Cámara de Turismo.

"No compartimos la falta de propuestas proactivas del CCIyT ni el abroquelamiento de los señores Cheyllada y Casal con la directra de turismo", dijeron y aseguraron que ellos expresaron "explícitamente la voluntad de sumarse a la agenda de la la Dirección de Turismo sin otro objetivo aparente que el beneficio personal" y "entorpeciendo las acciones que veníamos desarrollando según el plan propuesto desde noviembre".

El comunicado fue firmado por Martín Rivas, Juan Francisco Perfume, Sebastián Girandola, Mauro Troilo, José Iriarte y Victoria Villalba, cinco de los nueve miembros de la comisión directiva que había asumido en noviembre del año pasado.

Desde el Centro de Comercio, Cheyllada dijo a este medio el 31 de julio pasado que van a "mantener la Cámara de Turismo para trabajar con quienes se quieran sumar a una propuesta integrada". En las últimas semanas, en las reuniones de Comisión Directiva trataron el tema.

En la reunión del lunes analizaron una línea de proyectos y acordaron convocar a prestadores turísticos para que se sumen a la conformación de la nueva comisión, cuyas autoridades serán formalizadas en ese marco.