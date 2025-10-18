El pasado lunes 6 de octubre por la tarde, dos unidades de Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en una vivienda, ubicada en Molina 650, donde reside Fabiana, que afortunadamente, ni ella ni su marido se encontraban en el lugar al momento del incendio.

‘’Hay tres de los cincos ambientes que quedaron inhabitables'', había dicho el jefe del operativo Marcos Varela a La Opinión luego de intervenir en el siniestro que ocurrió por un cortocircuíto.

Este sábado, el móvil de Sin Galera, llevó una donación de 203 mil pesos por parte de Los Amigos de La Opinión, que decidieron colaborar con la causa, para que la familia poco a poco reconstruya su hogar.

El incendio fue el 6 de octubre.

Por su parte, pese al siniestro donde perdió perdió dos motos y toda su cocina, Fabiana, que en los últimos días recibió la donación de ropa y alimentos de diversas personas, no bajo los brazos y continúa trabajando para sacar a adelante la situación.

“Soy fuerte y voy a seguir siendo fuerte”, aseguró este sábado durante el móvil de Sin Galera.

Fabiana recibió la donación de Los Amigos de La Opinión.

