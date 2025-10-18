Los Amigos de La Opinión lo hicieron de nuevo: Fabiana recibió una donación para restaurar su casa luego de un incendio
El grupo donó 203 mil pesos en efectivo para que la familia pueda reconstruir su vivienda, ubicada en el barrio Villa Igoillo, luego del incendio ocurrido hace dos semanas que afectó tres de los cinco ambientes. Este sábado, el móvil de Sin Galera hizo la entrega del sobre.
El pasado lunes 6 de octubre por la tarde, dos unidades de Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en una vivienda, ubicada en Molina 650, donde reside Fabiana, que afortunadamente, ni ella ni su marido se encontraban en el lugar al momento del incendio.
‘’Hay tres de los cincos ambientes que quedaron inhabitables'', había dicho el jefe del operativo Marcos Varela a La Opinión luego de intervenir en el siniestro que ocurrió por un cortocircuíto.
Este sábado, el móvil de Sin Galera, llevó una donación de 203 mil pesos por parte de Los Amigos de La Opinión, que decidieron colaborar con la causa, para que la familia poco a poco reconstruya su hogar.
Por su parte, pese al siniestro donde perdió perdió dos motos y toda su cocina, Fabiana, que en los últimos días recibió la donación de ropa y alimentos de diversas personas, no bajo los brazos y continúa trabajando para sacar a adelante la situación.
“Soy fuerte y voy a seguir siendo fuerte”, aseguró este sábado durante el móvil de Sin Galera.
