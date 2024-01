Durante el 2023 y como es rutina hace más de 30 años, La Opinión Semanario trabaja diariamente para traer la versión original de los hechos. A modo de despedida, en esta nota te mostramos las noticias más leídas por los sampedrinos en este periodo.

Una de la noticias más relevantes del año fueron los importantes hallazgos que realizó el Grupo Conservacionista de Fósiles en la plaza Constitución.

Y es que el equipo de profesionales descubrió un pozo que —a pesar de no ser ningún túnel— resultó en la recuperación de diversos y valiosos elementos de diferentes épocas.

Dentro de los objetos hallados se encontraban clavos de sección cuadrangular confeccionados a mano, de diferentes tamaños; tachuelas de hierro forjado, vidrios de envases de bebidas de principios del 1900, loza de vajilla fragmentada, un botón de acero antiguo, diferentes bulones fragmentados, zunchos de hierro, una barra de plomo de uso desconocido, una varilla metálica de un antiguo paraguas, un cristal de anteojo y un perdigón de plomo.



Otro momento a destacar fue cuándo el 27 de junio personal de la fuerza naval nacional arribó a nuestra ciudad para colaborar en las tareas necesarias para prevenir el riesgo de hundimiento del buque museo General ARA Irigoyen.

Los referentes de la fuerza llegaron luego de que el intendente se comunicara con el ministro de Defensa de la Nación para pedir ayuda para abordar la situación de la nave que prestó servicios para la Armada.



Luego de que el complejo Mansa Lyfe cerrara sus puerta durante la primera semana de agosto, el empresario hotelero Alberto Peyrot, titular de las cabañas que están dentro del predio reclamó en Sin Galera por la inversión que había hecho luego de que le prohibieran el ingreso al lugar.

“Para mí pasa más que la plata, pasa por continuar con la vida, yo tengo que seguir trabajando y el daño que me hace quedar mal con las empresas que hace 50 años que trabajo, no me hace creíble”, explicó Peyrot.

Cerca del final de este año, una vecina denunció que dos perritos habían sido abandonados a la intemperie en Lucio Mansilla al 7000 y que ella sólo quería que los reconocieran para que así aunque sea “no perdieran su nombre”.

Claudia, tomó cartas en el asunto y ayudó a los dos pequeños y les dio refugio para que no sigan estando solitos en la calle.

Finalmente, una de las noticias que impactó a la región fue sin duda el descubrimiento de un caballo que estaba tirado en una zanja el cual luego fue diagnosticado con encefalomielitis.

El equino había sido divisado por vecinos de Mateo Sbert y Lucio Mansilla a principios del mes de diciembre y su dueño, el exdirector de Servicios Públicos municipal, Gustavo Franco, confirmó que el mismo padecía encefalomielitis y que no lo podían mover por orden de Senasa durante 14 días.