Este sábado, se llevará a cabo la tercera edición de la feria Sampevinos, organizada por el "comunicador de vinos" Augusto Constantín y José María Morresi, de La Aldea.

El evento busca compartir la pasión por el vino a través de una experiencia que incluye tapeo, sorteos y espectáculos en vivo.

Ricardo Santos; Arístides; Vinyes Ocults; Jorge Rubio; Mosquita Muerta Wines; Callejón del Crimen; Los Siete Locos; y Domiciano son algunas de las bodegas que participarán de la nueva edición.

Los participantes degustarán más de cien vinos, provenientes de veinte bodegas de todo el país, seleccionados especialmente por los comerciantes sampedrinos.

Además, quienes asistan participan por viajes a Salta y a Mendoza, que incluyen pasajes, alojamientos y almuerzos en bodegas de primera calidad.

La velada comenzará a las 19.00 y tendrá lugar en el salón de la cantina del club Náutico.



