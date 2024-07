La semana pasada se registró un nuevo episodio de la “mechera”, una mujer que desde hace tiempo ha quedado registrada en cámaras de seguirdad robando de las góndolas de diversos comercios de la ciudad.

En esta ocasión, el hecho tuvo lugar en la regalería Mix, recuerdos y chucherías de San Pedro, de calle Mitre al 500, donde intentó llevarse varios cuchillos y un mate, pero fue descubierta por el propietario del lugar.

Por ese motivo, Lilí y Araceli se dirigieron al lugar para mostrar cómo se despliega el el accionar de alguien que ya parece padecer una enfermedad vinculada a los robos.

Allí fingieron llevarse diversos objetos y luego hablaron con el dueño del comercio, que relató cómo fue la situación con la mujer, que hace apenas un mes intentó robar en el maxikiosco Ushuaia, donde luego el propietario la filmó pidiendo perdón.

“Yo al principio no la reconocí y después sí me di cuenta. En el momento que sale y que se quiere ir, se le cae un cuchillo antes de llegar a la puerta”, indicó el comerciante.

Además, agregó que tras correrla por la vía pública y sacarle los seis cuchillos sustraídos, al volver al negocio el hombre descubrió una vaina tirada en el piso, por lo que efectivamente la mechera logró llevarse, al menos, uno de los cuchillos.

“No sé qué es lo que hará, no sé cuál será el fin de ella”, expresó Leo Vellón, el titular del negocio de recuerdos sampedrinos.

Finalmente, la periodista Lilí Berardi hizo su conclusión sobre el tema que preocupa a todos los comerciantes de San Pedro al igual que cuando el “Estafador QR” estafó a decenas de comerciantes.

“Atención sobre esto: puede presentarse en otros negocios. No necesariamente se hace la denuncia porque lo que se lleva a veces no reporta una gran cuestión, pero bueno. Todos se sienten defraudados frente a esta mujer que ya había pedido perdón y ahora volvió a robar”.



Por otro lado, la periodista recordó que ante una compulsión por querer sustraer objetos ajenos, hay que dirigirse a Salud Mental, ya que la cleptomanía es un trastorno que consiste en la incapacidad para resistir el impulso de robar elementos que, por lo general, no se necesitan.

