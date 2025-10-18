El Gobierno municipal decidió poner en marcha una auditoría interna en el área de Licencias de Conducir tras la confirmación de un nuevo caso de carnets truchos.

El subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que harán "una auditoría interna para descartar opciones", puesto que es relevante para el Estado local.

El plan es que esa investigación permita deslindar responsabilidades del personal del área o, en caso de que las haya, atribuirlas como es debido, para evitar la exposición a sospechas para todos los que se desempeñan allí.

Este viernes estuvo en el área el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, para dialogar con los empleados y ponerse al tanto de la modalidad de confección de los carnets.

El último caso fue detectado el miércoles en un operativo de control vehicular que llevó adelante la Dirección de Tránsito junto a personal policial de UTOI.

Un joven de 22 años que no llevaba casco fue interceptado y a la hora de presentar la documentación los inspectores notaron que la licencia era trucha.

En el dorso tenía el nombre del director de Tránsito Armando Caballero donde va la firma autorizada del personal administrativo.

En el verano aparecieron varios casos, todos con la misma modalidad, y en la Justicia hay causas penales que investigan los hechos, que constituyen el delito de falsificación de documentación pública.

En todos los casos, las personas que poseen los carnets apócrifos dicen haber contactado a un "gestor" vía Facebook, quien les cobró entre 80 y 90 mil pesos para entregarles la licencia trucha.