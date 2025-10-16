Durante un operativo de tránsito que desarrollaba personal de la Municipalidad junto a agentes de la UTOI, un joven fue detectado con una licencia de conducir apócrifa.

El motociclista, de 22 años, circulaba sin casco, por lo que fue interceptado para el control. Cuando le pidieron la documentación, detectaron que el carnet era trucho.

Circular con licencia de conducir falsa constituye un delito penal.

En lugar de tener la firma autorizada del personal administrativo, en el dorso aparecía el nombre del director de Tránsito, Armando Caballero, cuyas funciones no están relacionadas con los trámites administrativos.

El personal de Tránsito le dio intervención a la policía, puesto que la falsificación de documentación pública constituye un delito, y el procedimiento derivó en la aprehensión del infractor, que fue trasladado a Comisaría para la notificación de la causa.

El dorso de la licencia trucha, con el nombre de Caballero.

El joven indicó que para la obtención de esa licencia de conducir trucha pagó 90 mil pesos a una persona con la que se contactó vía Facebook para “contratar el servicio”. Además, confesó que toda su familia había hecho lo mismo.

La sospecha de las autoridades es que el “gestor” que confeccionó el carnet apócrifo sería el mismo que lo hizo en otras oportunidades en las que detectaron, a principios de año, ese tipo de documentación falsa en controles de tránsito.

Así son las licencias ede cond

La modalidad es igual a las ya detectadas y el tipo de licencia tiene la misma falencia: el nombre de Caballero, que nada tiene que ver con las cuestiones administrativas.

El carnet trucho fue retenido y la moto secuestrada para quedar a disposición del Juzgado de Faltas. Por la situación hay una causa penal en trámite cuya investigación deberá ser subsumida en las que ya están en curso.

